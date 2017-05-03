1 — 3 мая в Киеве, при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины состоялась Киевская Региональная Конференция образовательной платформы Европейский Молодежный Парламент – Украина, сообщает пресс-служба министерства.

В столице собрались представители со всей Европы. Всего в конференции приняли участие около 100 представителей из разных регионов Украины и иностранные гости, подавляющее большинство — молодежь в возрасте от 15 до 25 лет.

С официальным открытием мероприятия участников конференции приветствовала начальник отдела региональной молодежной политики и поддержки инициатив молодежи департамента молодежной политики Минмолодьспорта Мария Карчевич.

В начале сессии состоялось знакомство участников друг с другом. День построения команды дал возможность раскрыть потенциал каждого из них и привлечь к активному взаимодействию в группе.

Второй день мероприятия был посвящен поиску информации, исследованию и написанию официального документа по решению заданной проблемы.

Третий день сессии — важнейший: в форме дебатов делегаты предлагали и отстаивали свои наработки. Шесть команд обрабатывали такие темы как: европейская стабильность, отношения ЕС и стран Восточного партнерства, внедрение инновационных технологий в образовательные учреждения, загрязнение водных экосистем, вопросы гендерного равенства и энергетической независимости среди стран Европы.

Также для участников была подготовлена ​​интересная программа в форме презентации блюд европейских стран.

Источник – http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30601

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