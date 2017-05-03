«Энергоатом» объявил тендер на строительство хранилища ядерных отходом возле Чернобыля

«Энергоатом» объявил тендер на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Зоне отчуждения между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области, сообщает «Укринформ».

Как отмечается, ожидаемая стоимость проекта составляет 939,084 млн грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017 года.

Ожидается, что работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта — то есть, по 20 июля 2019 года.

Напомним, в марте компания ПАО «Укрэнергомонтаж» приступила к строительству новой железнодорожной линии неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции. Дополнительная ветка соединит строительную площадку ЦХОЯТ и существующую линию Вильча-Янов железной дороги Овруч-Чернигов. Полностью закончить работы планируют в апреле 2018 года, после чего новая ветка сможет использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций.

Кроме того, до августа 2017 года должна быть подготовлена площадка для Централизованного хранилища.

Справка. ГП НАЭК «Энергоатом» по итогам международного тендера подписал в 2005 году соглашение о строительстве ЦХОЯТ с Holtec International. Дополнительное соглашение к контракту от 26 января 2015 года предусматривает, что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять «Энергоатом», а поставки специального оборудования для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки — корпорация Holtec. Также предусмотрена передача украинской стороне технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ (производством будет заниматься Сумский завод «Заводэнергомаш»).

Таким образом, Holtec до конца 2020 года поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения ОЯТ, дальнейшее их производство будет осуществляться в Украине.

Ежегодно Украина тратит около 200 млн долл. на хранение отработанного ядерного топлива в России. Из четырех работающих АЭС Украины лишь Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное хранилище для хранения ОЯТ.

Ядерная безопасность входит в перечень вопросов сотрудничества между Украиной и ЕС. Раздел V Соглашения об ассоциации с ЕС «Экономическое и отраслевое сотрудничество» предусматривает «сотрудничество в области энергетики, включая ядерную энергетику».

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economix/2221545-energoatom-obavil-tender-na-stroitelstvo-adernogo-hranilisa-pod-cernobylem.html

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