Новая система оценки деятельности украинских прокуроров делает шаг вперед благодаря визиту в Латвию

На прошлой неделе Консультативная миссия ЕС (КМЕС) организовала учебный визит в Латвию для делегации украинских прокуроров руководящего состава и представителей Национальной академии прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба КМЕС.

КМЕС оказывает консультативную помощь украинской системе прокуратуры по развитию новой системы оценки деятельности прокуроров, и цель поездки заключалась в ознакомлении участников с системой, используемой в Латвии.

«Текущая система оценки деятельности прокуроров в Латвии работает на протяжении последних 4 лет, и оценка всех прокуроров Латвии происходит на постоянной основе. Консультативная миссия ЕС отстаивает запуск подобной системы оценки деятельности в Украине для повышения прозрачности, добропорядочности и профессионализма прокуроров », — отметил Гатис Доникс, старший советник КМЕС по вопросам прокуратуры.

Вместе с презентациями по оценке деятельности, участники также имели возможность ознакомиться с основными профессиональными требованиями к кандидату на должность прокурора в Латвии, системой обучения прокуроров, системами по электронному документообороту и управлению уголовными делами в стране, а также системой проведения внутренних аудитов. Поиск путей к поощрению сотрудничества между прокурорами, полицией и судами также было предусмотрено повесткой дня.

В состав украинской делегации вошли заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, Проректор Национальной академии прокуратуры Украины Юрий Севрук, начальник департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Евгений Пикалов, начальник управления реформ Генеральной прокуратуры Украины Евгений Черников, прокурор Харьковской области Юрий Данильченко и прокурор Одесской области Олег Жученко.

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/public_information/news/1490/

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.