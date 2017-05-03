Украина вошла в ТОП-30 стран по степени открытости данных, заняв 24 место в мире и обогнав большинство стран Евросоюза. Об этом говорится в ежегодном рейтинге The Global Open Data Index, который составляет Open Knowledge International, сообщает пресс-служба КМУ.

Рейтинг состоит из оценки открытости 16 разных сфер – от сферы государственных финансов, сферы государственных расходов и государственных закупок до информации о владельцах земли, результатов выборов всех уровней и государственной статистики.

Наиболее положительные оценки, по данным исследования, Украина получила за открытость государственного бюджета и доступ к государственным реестрам. Также отмечена открытость данных статистики, закупок, национального законодательства и государственных расходов. Наименее открытыми оказались данные о землевладельцах и данные о природной среде.

По результатам рейтинга, соседями Украины стали Германия, Гонконг и Австрия.

Комментируя достижения нашего государства, Глава Правительства Владимир Гройсман отметил: «По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов, поднявшись с 54-го на 24 место. Это еще одно свидетельство открытости деятельности Правительства. За последний год мы запустили единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую «дорожную карту» развития открытых данных. Открытое управление – ключ к реформам в Украине!»

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=249958032&cat_id=244313343

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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