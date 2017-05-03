Заявление Верховного представителя ЕС Могерини по поводу Всемирного дня свободы прессы

«Жизнеспособная демократия нуждается свободной прессы. Сегодня мы празднуем Всемирный день свободы прессы. Тогда как журналистика переживает тяжелые времена. Свобода слова и свобода прессы все чаще подвергаются притеснениям во всем мире», сказано в заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени ЕС по поводу Всемирного дня свободы прессы, которое распространило Представительство ЕС в Украине.

В заявлении отмечено, что свобода, разнообразие и независимость медиа являются ключевыми для развития и защиты демократии во всем мире. «Свободная пресса и свобода слова лежат в самой основе демократии. Они способствуют развитию стабильного, инклюзивного и устойчивого общества. Также они способны уменьшить уровень напряженности и сдерживать конфликты», говорится в заявлении.

Могерини сообщила, что Европейский Союз поддерживает реализацию «Повестки дня устойчивого развития 2030», который включает в себя обеспечение всеобщего доступа к информации и защита свободы слова.

«Независимые медиа является основой представительной демократии, а также инструментом контроля за деятельностью органов власти. Ведь они способствуют свободному доступу к качественной и проверенной информации по вопросам, представляющим общественный интерес, и играют роль «общественного охранника», обратила внимание Верховный представитель ЕС.

Евросоюз уверяет, что обеспечение свободы слова является частью всех его политик и программ развития. В частности, ЕС финансирует специальные проекты в третьих странах по поднятию качества журналистики, доступа к публичной информации и обеспечению свободы слова. С июня 2015 с помощью программы малых грантов ЕС оказал поддержку не менее 45 правозащитникам, которым угрожала опасность, и которые занимались продвижением права на свободу слова.

«ЕС осуждает рост случаев угрозы и насилия против журналистов и работников медиа как вне интернета, так и в киберпространстве, — говорится в заявлении. — Все государства должны выполнять свои глобальные обязательства защищать свободу слова и безопасность журналистов. Для этого они должны обеспечить благоприятную правовую среду и привлечения к ответственности всех виновных в нападениях на журналистов».

В принятом в 2014 году руководстве ЕС о свободе слова онлайн и офлайн и в процессе его имплементации подтверждена решимость ЕС в продвижении свободы мысли и свободы слова через любые медиа независимо от границ.

Из 684 млн. евро выделенной Украине Евросоюзом грантовой помощи, 15 млн. евро были направлены на антикоррупционные программы, предусматривающие усиление независимых украинских СМИ.

Источник – Представительство ЕС в Украине

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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