Еврокомиссия рекомендует отменить временный пограничный контроль в течении шести месяцев

Еврокомиссия рекомендует Автрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии в течение следующих шести месяцев отменить временный контроль внутри Шенгенской зоны. Такое решение Еврокомиссия приняла 2 мая, сообщает пресс-служба ЕК.

«Благодаря принятым мерам, наши внешние границы сейчас сильнее и более безопасны. Работая сообща, возможно поддерживать и безопасность, и свободу передвижения. Это означает, что в шестимесячный период мы вернемся к полноценному функционированию Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля», — заявил Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерменс.

В свою очередь, Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос добавил: «Сейчас пришло время постепенно вернуться к полному функционированию Шенгенской системы, и сегодня мы предлагаем конкретные шаги, чтобы сделать это. Мы рекомендуем продолжить в последний раз временный контроль на внутренних шенгенских границах, но призываем страны-члены постепенно его отменить, одновременно компенсировав их пропорциональными мерами полицейского контроля на своих территориях».

Существенный прогресс был достигнут в лучшем обеспечении безопасности внешних границ ЕС и ограничении нелегальной миграции за последние месяцы. Благодаря соглашению между ЕС и Турцией и эффективной работе Европейского пограничного и берегового агентства, количество нелегальных мигрантов в Греции уменьшилось на 97%.

Источник – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1146_en.htm

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