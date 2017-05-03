Европарламент на этой неделе рассмотрит вопросы частных охранных фирм и противодействия отмыванию денег

Предложения по регулированию частных охранных фирм, «черный список» стран, связанных с отмыванием денег, а также возможности и проблемы экономики стран с переходной экономикой — темы, которые рассматриваются в Европейском парламенте на этой неделе, сообщает пресс-служба Европарламента.

Во второй половине дня во вторник, 2 мая, комитет по иностранным делам Европейского Парламента проголосовал за рекомендации относительно того, как усилить надзор за частными охранными компаниями, действующими в странах ЕС, а также в миссиях ЕС за рубежом.

В среду экономический комитет Европарламента проголосует по предложению Европейской комиссии, чтобы обновить черный список стран, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В январе депутаты Европарламента отклонили подобное предложение, поскольку в него не были включены страны, которые способствуют уклонению от уплаты налогов. Согласно правилам ЕС по борьбе с отмыванием денег, граждане и фирмы из перечисленных стран, которые хотят вести бизнес в странах ЕС, должны подвергаться более строгим проверкам.

Комитет по внутреннему рынку голосует в среду по докладу об экономике совместного использования, когда люди предлагают продукты или услуги непосредственно другим людям, используя онлайн-транзакции. Некоторые известные примеры этого включают Uber и Airbnb. В докладе, рассматриваемом парламентом, дается оценка преимуществ, которые он приносит, таких, как новые рабочие места и более широкий выбор для потребителей, а также рассматриваются вопросы права трудящихся, налогообложения и защиты потребителей.

Парламент открывает свои двери для общественности в Брюсселе в субботу, 6 мая, чтобы дать возможность для людей узнать больше о парламенте и ЕС в преддверии Дня Европы 9 мая.

Источник – http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170427STO72702/coming-up-this-week-sharing-economy-money-laundering-private-security-firms

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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