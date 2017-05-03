ЕС ужесточил нормы выбросов вредных веществ для промышленности

Большинство стран Европейского союза, при несогласии среди прочего Польши, приняло решение ужесточить нормы выбросов вредных веществ для промышленности, сообщает «Радио Польша».

Экологи в Европе поприветствовали решение представителей стран ЕС. Правительство в Варшаве заявило, что адаптация к новым нормам обойдется польским предприятиям в 10 млрд злотых (около 2,4 млрд евро).

Более строгие стандарты относятся к выбросам оксида азота, оксида серы и твердых частиц. Решение об ужесточении норм означает, что все крупные промышленные предприятия в Европе должны будут в течение 4 лет снизить выброс вредных веществ. Адаптация польских электростанций к этим требованиям будет включать в себя модернизацию и высокие затраты.

Комментируя решение в распространенном в СМИ заявлении, заместитель министра окружающей среды Польши Павел Салэк отметил, что выполнение этой задачи в короткие сроки может поставить под угрозу безопасность поставок электроэнергии по всей стране. В свою очередь представитель польского ведомства выразил удивление тем, что страны, которые не имеют угля, решают, как другим государствам использовать свои ресурсы.

Против новых норм выбросов для промышленности в общей сложности выступили 8 государств-членов ЕС. Кроме Польши в эту группу также вошли Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Согласно новой системе голосования, которая вступила в силу с конца марта, голосов этих стран было не достаточно, чтобы заблокировать принятие этого решения.

«Это хорошая новость», — так, в свою очередь, прокомментировало принятое решение Европейское экологическое бюро. Удовлетворение по поводу принятых норм также не скрывает Европейская комиссия, которая указывает на то, что загрязнение воздуха является одной из причин уменьшение средней продолжительности жизни граждан стран ЕС.

Согласно соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина должна приводить свое национальное законодательство, в том числе и в сфере экологии, в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов Евросоюза.

Источник – http://www.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/304848

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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