Вице-президент Европарламента: Меркель на встрече с Путиным должна придерживаться твердой позиции по Украине

Вице-президент Европарламента, представитель Свободной демократической партии Германии Александр Граф Ламбсдорфф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 2 мая в Сочи занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине, сообщает «DW».

«С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но одновременно в духе партнерства», — сказал Ламбсдорфф в интервью агентству AFP, обнародованном в понедельник, 1 мая. «Поэтому столь важно большое европейское единство для сохранения санкций», — добавил он.

По словам Ламбсдорффа, Россия должна осознавать, что должна выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, и пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи. Впрочем, считает вице-президент Европарламента, необходимо стремиться к партнерским отношениям с Москвой. «Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право», — подчеркнул Ламбсдорфф.

Относительно другой темы встречи Меркель и Путина — подготовки саммита Большой двадцатки (G20) в Гамбурге — Ламбсдорфф отметил, что участие России в этом формате есть даже определенным «шансом», поскольку его можно использовать, чтобы дать понять Москве, что «многие страны имеют такую же позицию, как Германия и Европа».

Напомним, по словам представителя немецкого правительства, главными темами встречи канцлера Германии и президента России 2 мая в Сочи будут, кроме подготовки саммита G20, конфликт в Украине, а также ситуация в Сирии и Ливии

Источник – http://www.dw.com/uk/віце-президент-європарламенту-меркель-на-зустрічі-з-путіним-має-дотримуватися-твердої-позиції-щодо-україни/a-38650010

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