В Минкультуры обсудили возможности украинско-французского сотрудничества в сфере кинематографии

Министр культуры Украины Евгений Нищук провел встречу с главным продюсером Forecast pictures Жаном-Шарлем Леви и режиссером, продюсером и главой бельгийского продакшен Wild Tribe Films Олиаса Барко.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов налаживания сотрудничества в сфере кинематографии, в частности восстановление полноценной работы Государственного предприятия Национальная кинематика Украины, обновление его материально-технического обеспечения и создание специализированной школы при киностудии.

Жан-Шарль Леви и Олиас Барко отметили, что готовы стать инвесторами для восстановления и реставрации упомянутого предприятия, а также создать школу при кинематике, где признанные в мире мастера кино’индустрии могли бы давать уроки и мастер-классы по различным кинодисциплинам.

«Мы имеем желание возобновить работу Национальной кинематики и планируем много сделать для этого. Украина имеет очень яркий и мощный потенциал в области кинопроизводства, в частности вызывает восторг высокий уровень квалификации специалистов, работающих в сфере кинематографии. Сильной стороной Украины есть команда профессионалов, деятельность которых известна во всем мире и выступает гарантией качества», — отметил Жан-Шарль Леви.

Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил о готовности к сотрудничеству, однако обратил внимание на необходимость решения ряда экономических и правовых вопросов, поскольку Кинематика на сегодняшний день находится в состоянии санации. Кроме того, есть ряд юридических вопросов, связанных с получением доступа к реставрации данного объекта и требует согласования плана действий на государственном уровне

«Действительно, заведение находится в особом состоянии и мы стремимся изменить эту ситуацию к лучшему. Существует много проблем, в частности юридического и финансового характера, но думаю, что со временем мы сможем преодолеть эту проблему. Восстановление работы Национальной кинематики Украины очень актуально, ведь в нашей стране сейчас очень бурно развивается киноиндустрия. Мы начали создавать много качественного кинопродукта. Недавно принят Закон о государственной поддержке кинематографии, который значительно расширяет возможности развития украинского кинопроизводства», — отметил Евгений Нищук.

Стороны выразили готовность к налаживанию плодотворного сотрудничества и представлению французской стороной презентации проекта восстановления Кинематики для обсуждения данного вопроса на высоком государственном уровне в ближайшее время.

Источник – http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245231241&cat_id=244895180

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