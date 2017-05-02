Президент Украины подписал ратификацию конвенции об избежании двойного налогообложения с председательствующей в ЕС Мальтой

Президент подписал Закон о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней, сообщает пресс-служба АПУ.

Закон был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года.

Конвенция между Правительством Украины и Правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней были подписаны 4 сентября 2013 года в Киеве.

Документ является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Мальта, будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий.

Напомним, что с 1 января 2016 года применяется Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. В первом полугодии 2017 года Мальта председательствует в Европейском Союзе.

Источник – http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciyu-konvenciyi-mizh-ur-41190

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.