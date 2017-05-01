Президент дал указание Госпогранслужбе Украины готовиться к безвизовому режиму с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что на днях Комитет постоянных представителей ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины, и отметил, что Госпогранслужба должна обеспечить качественный сервис при пересечении украинцами границы в условиях безвизового режима, сообщает пресс-служба АПУ.

«Мы – Украина, ее народ и власть – завоевали безвизовый режим для поездок в Евросоюз. И сегодня мы уже можем подчеркнуть, что мы ждем 11 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет каждому украинскому гражданину, имеющему биометрический паспорт, право безвизового пересечения границы», — сказал Порошенко во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Нет больше необходимости ждать в длинных очередях у посольств, собирать кучу справок, платить деньги», — добавил он.

Петр Порошенко назвал это решение очень важным для нашей страны. «Если хотите – это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели. 11-го июня это решение должно вступить в силу, и украинцы смогут свободно путешествовать», — отметил он.

Президент выразил мнение, что после либерализации визового режима поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, возрастет и, соответственно, увеличится нагрузка на Госпогранслужбу. Все украинцы должны получить качественный, европейский сервис при пересечении границы, отметил Глава государства и поручил руководителю ГПСУ и ее служащим обеспечить соответствующие условия.

«Ставлю вам задачу обеспечить высококачественным государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых украинцы будут ждать долгие часы для того, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств и нельзя, чтобы они возникли у пунктов пересечения границы. Время подготовиться к этой весомому событию в истории Украины еще есть», — сказал Петр Порошенко.

По его словам, также будут даны поручения по удешевлению стоимости транспортного сообщения, в частности привлечение в Украину авиакомпаний «лоукостов». «Это тоже важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства», — убежден президент.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/derzhprikordonsluzhba-maye-zabezpechiti-yakisnij-servis-pri-41162

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