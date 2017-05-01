При поддержке ЕС Гослесагентство активно работает над Стратегией реформирования лесной отрасли

Гослесагентство в сотрудничестве с международными экспертами из Европейского Союза активно работает над созданием Стратегии реформирования лесной отрасли. Об этом сообщила и.о. Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич во время круглого стола «Регуляторные заросли: Лес — товар или ресурс?», который состоялся 27 апреля.

«Стратегия развития отрасли будет отражена в Национальной лесной программе. Этот документ будет четким пошаговым планом по определению всех сфер ответственности всех заинтересованных сторон и участников рынка», — добавила глава ведомства.

Руководитель Гослесагентства отметила, что изменения должны внедряться пошагово. «Наш подход должен быть основательным и учитывать мнение всех стейкхолдеров», — отметила и.о. Главы ведомства.

Также Кристина Юшкевич высоко оценила проделанную работу Офиса эффективного регулирования (BRDO) по анализу нормативных актов, регулирующих деятельность отрасли.

«Было проанализировано 44 нормативно-правовых акта. Основной акцент — нужно как можно быстрее вводить полный электронный учет древесины для всех постоянных лесопользователей и ввести четкие и прозрачные правила реализации древесины», — отметила Юшкевич.

В ходе встречи первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов сообщил, что Министерство заинтересовано, чтобы регуляторные правила были простыми и прозрачными.

«Минэкономразвития поддерживает общественный диалог и обсуждение, особенно важно обратную связь от общественности и бизнеса. Но результатом такого диалога должны быть конкретные управленческие решения», — отметил Максим Нефедов.

Руководитель торговоэкономического департамента Представительства ЕС в Украине Николас Бердж выразил поддержку функционированию рабочей группы по наработке направлений реформирования лесной отрасли. Он также отметил, что лес является и естественным ресурсом, и имеет экономическую составляющую, и стоит задача совместить эти вещи.

Также Николас Бердж отметил, что мораторий является главным вопросом в отношениях Украины и Европейского Союза, но стороны находятся на пути диалога, и проведенный круглый стол является доказательство этому.

Источник – http://www.minagro.gov.ua/node/23842

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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