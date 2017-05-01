Польские эксперты уверены, что энергетические интересы Польши, ЕС и Украины совпадают

Польские эксперты оценивают, что энергетические интересы Польши и Украины тесно связаны между собой и совпадают с интересами Европейского Союза, но Россия пытается навязать свой подход, пишет «Радио Польша».

«Северный поток — 2» — это чрезвычайно масштабный проект, который может на десятилетия зацементировать рынки в Центральной Европе, заблокировав приход в регион поставщиков из других стран. Поэтому россияне так борются за этот газопровод. Немцы полностью поддерживают эту инициативу по экономическим и практическим причинам. Речь о смене роли Украины как главной транзитной страны в этом регионе», — отмечает Пйотр Мацьонжек из портала «Energetyka24.pl».

В свою очередь, Збигнев Писарский из Фонда Пулаского обращает внимание на то, что газовые магистрали и нефтепроводы в Европе проложены с точки зрения российских интересов — через страны, которые положительно относятся к России, и на которые Москва может оказывать давление.

«Россия очень хочет видеть Украину страной назначения, а не транзита газа, которой она могла бы постоянно перекрывать или разрешать потреблять свое голубое топливо. Зато Германия, с точки зрения российских интересов, является более стабильным партнером. Появляется проблема европейского единства, о которой громко говорят, но на самом деле известно, как она выглядит на примере Nord Stream. В этом заключается расхождение взглядов Польши и России относительно того, каким мы хотим видеть свое окружение. Польша хочет видеть сильный Европейский Союз, потому что только единый блок может вести переговоры с Россией о конкретных условиях поставок сырья. В свою очередь, Россия хочет разделить, ослабить Европу в двухсторонних отношениях, проводя индивидуальные переговоры с такими потребителями как, например, Германия. Это не в наших интересах, поэтому мы настаиваем, чтобы вопросы энергетической безопасности обсуждались на уровне всего ЕС», — обратил внимание эксперт.

Польша обжаловала строительство «Северного потока — 2» в Европейском суде и пытается всячески не допустить реализации этого проекта.

Польские эксперты отмечают, что Украина является тем редким примером, с которым польские геополитические и экономические интересы очень тесно между собой связаны. Среди прочего, здесь стоит упомянуть о заинтересованности польских компаний в экспортных проектах в Украине. Например, польская компания PGNiG недавно начала выгодно продавать в Украину газ. Запланировано также строительство польско-украинского газового интерконнектора, что де-факто позволит потеснить с этого рынка Газпром. Также польские нефтяные компании рассматривают идею возвращения к концепции строительства нефтепроводного соединения Польша — Украина и использования нефтепорта в Гданьске для экспорта этого сырья в Украину, что тоже немаловажно в контексте нефтяной войны с Россией.

Источник – http://www.polradio.pl/5/132/Artykul/304792

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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