Вклад Евросоюза в безопасность и стабильность Украины

Аналитика

Виталий Мартынюк

Украинский независимый центр политических исследований, Центр «Стратегия ХХI»

В начале 2014 года, после развязанной Россией агрессии против Украины, не только наша страна очутилась в новой менее стабильной реальности, но и Европейский Союз столкнулся с новой ситуацией, в которой количество и разнообразие вызовов и угроз существенно возросло. В таких условиях Украина и ЕС становятся взаимозависимыми друг от друга в измерении европейской безопасности. И если Украина выполняет функцию сдерживания агрессии на своих восточных рубежах, то ЕС оказывает политическую поддержку, содействие в усилении сектора безопасности Украины, техническую, финансовую и гуманитарную помощь.

Украина во внешней политике и безопасности ЕС

Серьёзные изменения в безопасности Восточной Европе и Черноморского региона заставили Европейский Союз пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности. Новый подход к безопасности Евросоюз изложил в принятой в июне 2016 года Глобальной стратегии ЕС «Общее видение, Совместное действие: Сильная Европа». «Весь наш регион стал менее стабильным, менее защищенным», — акцентируется в документе.

Восстановление безопасности ЕС видит дипломатическим путем, основанном на правилах мирового порядка. Для этого Брюссель поставил цель на укрепление Евросоюза, развитие сотрудничества между регионами и с партнерами в мире. Одним из таких партнеров определена Украина. Выступая на международном круглом столе «Глобальная стратегия ЕС Роль, место и вклад Украины», который состоялся 24 апреля 2017 в Киеве, глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли назвал Украину главным партнером ЕС в сферах безопасности и экономики, хотя наше государство и упоминается в Глобальной стратегии ЕС всего два раза, и оба раза связаны с агрессией России.

«Нарушение Россией международного права и дестабилизация ситуации в Украине наряду с затяжными конфликтами в регионе Черного моря стали вызовом для основ Европейской системы безопасности», говорится в Глобальной стратегии ЕС. Но одновременно документ четко определяет, что ЕС «не признает незаконную аннексию Крыма Россией и не смирится с дестабилизацией восточной Украины».

Небольшое количество упоминаний Украины в Глобальной стратегии ЕС, на фоне акцентированного внимания странам арабского мира, свидетельствует о том, что Украина, с точки зрения Брюсселя, не несет такого количества угроз, как регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Да и сами вызовы исходят не от Украины, а от России, что и подтверждается в документе.

И в действительности, даже длящийся уже четвертый год конфликт на востоке Украины не принес «особого дискомфорта» европейцам. Агрессия России была остановлена на востоке Украины. Из Украины в ЕС не хлынул поток беженцев, как это случилось с Сирией (в 2015 году в ЕС из Сирии прибыло более 370 тыс. беженцев, из Украины – около 22 тыс. человек). От Украины не исходит террористическая опасность, как из Ближневосточного региона, и даже террористическая деятельность так называемых «ДНР» и «ЛНР» локализована на востоке страны.

В принципе, Глобальная стратегия ЕС не внесла особых изменений в развитие отношений между ЕС и Украиной, которые в первую очередь базируются на Соглашении об ассоциации. Такой же позиции придерживается и большинство украинских экспертов, которые приняли участие в проведенном в апреле этого года Центром глобалистики «Стратегия ХХI» опросе. 56,3% опрошенных сказали, что новая Стратегия ЕС только подтвердила существующий до этого курс развития отношений между ЕС и Украиной, а еще 18,8% сказали, что ничего не изменилось.

Интеграция Украины во внешнюю политику и политику безопасности ЕС находится все еще на недостаточном уровне. 46,9% опрошенных украинских экспертов считают, что этот уровень можно оценить как минимально достаточный, а 28,1% — как неудовлетворительный. И только 18,8% отметили, что степень интеграции отвечает актуальным возможностям Украины и ЕС. На сегодня Украина не принимает участие ни в одной из семнадцати военных и гражданских миссий Евросоюза, а в зоне конфликта на востоке Украины нет миссии от ЕС.

Через два месяца Евросоюз будет оценивать результаты первого года имплементации этой Глобальной стратегии. Тогда и увидим, как трансформировалось внимание Евросоюза к Украине.

Поддержка ЕС на международном уровне

Главной угрозой для безопасности Украины является агрессия России. С самого ее начала Брюссель выразил Украине полную поддержку. В марте 2014 года Председатель Европейского Совета Герман ван Ромпей (сейчас эту должность занимает Дональд Туск — прим.) заявил о поддержке территориальной целостности Украины и призвал как можно быстрее найти решение конфликта между Россией и Украиной.

С того времени ЕС последовательно на международном политическом уровне поддерживает Украину и оказывают на Россию политическое, дипломатическое и экономическое давление. В марте 2014 года ЕС принял решение ввести против России «ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». С тех пор Евросоюз регулярно продлял эти санкции. Предыдущий раз, 13 марта 2017 года, Совет ЕС продлил санкции против России до 15 сентября 2017 года.

В очередной раз вопрос о продлении санкций будет рассматриваться в июне 2017 года. Поскольку Крым все также остается оккупированным Россией, а ситуация на востоке Украины не стабилизируется, то стоит ожидать, что ЕС в очередной раз продлит ограничительные меры против РФ. Подтверждение этому – заявление Хюга Мингарелли на упомянутом выше международном круглом столе 24 апреля в Киеве. Он отметил, что Евросоюз должен руководствоваться основными ценностями и вводить против России долгосрочные санкции, чтобы уменьшить ее военную агрессию.

Практический вклад ЕС в стабильность Украины

Кроме политической поддержки Евросоюз делает практический вклад в безопасность Украины, и в первую очередь в невоенных сферах. По результатам упомянутого опроса, наиболее успешными сферами сотрудничества ЕС и Украины эксперты назвали энергетическую безопасность и реформирование сектора безопасности.

Такой результат не удивителен, ведь Украина и ЕС тесно сотрудничают в сфере безопасности поставки энергоресурсов, и это предусмотрено статьей 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС — «стороны должны сотрудничать по вопросам, которые касаются торговли природным газом, стабильного развития и безопасности поставок».

Евросоюз активно включился в процесс реформирования украинской системы безопасности. Консультативная миссия Европейского Союза в Украине (КМЕС), которая, как отметил ее руководитель Кястутис Ланчинскас, является практическим примером реализации Глобальной стратегии ЕС, официально начала работу 1 декабря 2014 года, получив соответствующее приглашение от правительства Украины. Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами управления и соблюдения прав человека.

КМЕС занимается реформированием министерства внутренних дел, министерства юстиции, национальной полиции, пограничной службы, СБУ, прокуратуры, судов, антикоррупционных органов Украины. Основными направлениями работы Миссии являются: борьба с коррупцией; защита верховенства права и прав человека; структурирование органов гражданской безопасности и повышение прозрачности их работы; взаимодействие полиции с обществом; общественный порядок; уголовные расследования; управление органами безопасности.

Что же смогла сделать Миссия за два с половиной года работы?

КМЕС поддержала формирование Национальной полиции Украины путем проведения подготовки руководителей региональных подразделений патрульной полиции, серии семинаров по взаимодействию полиции с обществом, тренингов по вопросам обеспечения общественного порядка и подготовки сотрудников полиции по обеспечению прав граждан на мирные собрания.

Вместе с Национальной полицией Украины КМЕС сформировала четыре совместные рабочие группы для разработки концепций и планов действий в сфере взаимодействия полиции с обществом, уголовных расследований, общественного порядка и управления персоналом.

Миссия реализовала проект по введению групп быстрого реагирования полиции в сельской местности и небольших городах, которые уже заработали в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Благодаря поддержке КМЕС, сформирована и внедрена концепция взаимодействия полиции с обществом. КМЕС сделала свой вклад в формирование Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Но, как отмечают в самой Миссии, ключевая роль в реформировании украинского сектора безопасности лежит на самих правоохранительных органах Украины, а КМЕС оказывает поддержку и всестороннюю помощь.

Кроме работы Консультативной миссии, Евросоюз также оказывает содействие и по другим направлениям гражданской безопасности. Так, при поддержке ЕС в Украине создается карта рисков катастроф, проводятся мероприятия по противодействию нелегальному распространению оружия, реализуется проект по гуманитарному разминированию пострадавших от боевых действий районов, налажено сотрудничество с Механизмом гражданской защиты ЕС.

Европейская помощь на востоке Украины

В практическом измерении Евросоюз не включился в непосредственное урегулирование конфликта на востоке Украины. Эту функцию выполняет ОБСЕ. Но ЕС активно подключился к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате боевых действий.

Европейский Союз и его страны-члены оказывают финансовую поддержку наиболее незащищенным слоям населения. Из 371 млн. евро гуманитарной помощи 70,1 млн. евро предоставил непосредственно ЕС. Эти средства были направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения с обеих сторон линии соприкосновения. Помощь была направлена на обеспечение условий проживания, медицинское обслуживание, предоставление необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров, обеспечение санитарных условий и прочее.

Кроме того, вклад ЕС в скорейшее возобновление нормальных условий жизни и возвращение мира достиг 141 млн. евро. Эта помощь охватывает ремонтные работы, содействие социально-экономической интеграции внутренне перемещенных лиц, обучение минной безопасности, психологическую поддержку пострадавших от конфликта людей.

Также Евросоюз предоставляет гуманитарную помощь украинским беженцам в Беларуси и России через сообщества Красного креста в этих странах, обеспечивает лечение и проводит реабилитацию раненых украинских военнослужащих в странах ЕС.

Таким образом, Европейский Союз оказывает весомую помощь в стабилизации ситуации в Украине, но делает это невоенными средствами, сосредоточив свои усилия на политической поддержке, содействию внутренних реформ, нацеленных на повышение стойкости и безопасности Украинского государства, и оказанию технической, финансовой и гуманитарной помощи.

Учитывая принятые Евросоюзом в марте этого года решения об усилении военного измерения своей деятельности, Украине стоит готовиться к дальнейшему развитию военного сотрудничества с ЕС. Главная цель для нас – это развитие собственных возможностей гарантировать безопасность государства и общества. А ЕС может и должен оказывать в этом помощь и содействие, ведь безопасность Украины – это стабильность для самого Европейского Союза.

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Статья подготовлена в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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