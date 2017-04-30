Плохие дороги, отсутствие информации и война — туристы из Европы рассказали, почему не едут в Украину

Пока украинцы ждут введения в действие безвизового режима с ЕС, европейцы могут путешествовать к нам без визовых преград уже сегодня. Но иностранцы не спешат в туры по Украине, объясняя это рядом проблем.

Согласно рейтингу туристической конкурентоспособности, составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина в этом году оказалась на 88-м месте среди 136 стран и территорий. Исследования проводились по 14 ключевым параметрам, среди которых культурные ресурсы, доступная инфраструктура, цены, здравоохранение, уровень безопасности, международная открытость. Почему Украина с таким потенциалом отстает? Об этом рассуждают представители венгерского Туринфоцентра.

Граница и дороги за ней

Менеджер офиса Туринфоцентра из города Ниредьгаза (Венгрия) Онико Тотар рассказала о впечатлениях местных журналистов от одного из ознакомительных туров в Украину. Венгерские журналисты признались, что отель, сыроварня и минеральные воды в Закарпатье были отличными. Но пересечение границы и состояние дорог после нее поразили удручающее.

«Учитывая это, я думаю, что Украине следует заботиться об организации групповых туров, так как индивидуальный турист на собственном авто вряд ли захочет путешествовать вашей страной из-за ужасного состояния дорожного полотна», — советует ОникоТотар.

В то же время председатель Ассоциации сельского туризма, заведующий кафедрой туризма Института туризма и географии Университета города Ниредьгаза, профессор Арпад Ганус с сожалением отмечает, что сегодня в Венгрии для организации такого группового тура практически невозможно найти перевозчика, водители автобусов просто отказываются брать заказы на поездку в Украину.

«Та же Румыния, которая когда-то была гораздо более отсталая, после того, как сделала основные дорожные магистрали получила 30% -ный рост туристических потоков, — приводит аргументы Арпад. — Ни о чем нельзя говорить, пока в Украине такое ужасное состояние дорог. Никто не будет терпеть и ехать себе во вред. И если вопрос войны невозможно решить силами местной власти, то на состояние дорог должны устремиться все их усилия уже сегодня».

Отсутствие маркетинга для привлекательных мест

Специалисты венгерского Туринфоцентра вообще не могли вспомнить информацию о чем-то аутентично украинском, что бы заинтересовало зарубежного туриста. По их же словам, такой информации от Украины в Венгрии сейчас просто нет. Исключением можно считать единичные проекты, как, например, издание информационных карточек на венгерском и английском совместно с украинскими коллегами, но информации все еще не хватает.

«Мы не чувствуем эффективного маркетинга для популяризации Украины в ЕС, — констатирует Богларко Илошвой, информационный сотрудник Туринфоцентра в Ниредьгазе. — Назовите любую столицу Европы и мы сразу скажем, какой ассоциативный ряд возникает в мыслях с точки зрения туристических достопримечательностей. А о Киеве я пока ничего не могу сказать или вспомнить, что где-то слышала. Для нас больше «на слуху» Ужгород, по историческим книгам можем что-то вспомнить о Берегово, Мукачево».

Безопасность в стране

Сегодня на это Украине следует обратить особое внимание. Информация о войне особенно настораживает путешественников. По словам Арпада Гануса, в Венгрии особенно часто слышно, что в Украине — война.

«У нас очень мало информации о том, что происходит у вас, а военный конфликт вызывает только беспокойство», — подтверждает Богларко Илошвой.

Отсутствие «основного магнита»

Профессор Арпад Ганус так формулирует главный «секрет» успеха туристической сферы: «Основной магнит туризма заключается в следующем: еду туда, о чем я слышал, но не видел. Поэтому вам нужно создать этот основной магнит — неутомимо рассказывать, что именно европейцу нужно посмотреть в Украине».

Такими магнитами, по мнению Арпада, могут стать две составляющие. Во-первых, историческая принадлежность определенных территорий современной Украины к другим странам. Эксперт советует не замалчивать это и не отказываться от исторических фактов, поскольку большое количество туристов привлекает именно исторический момент, а также достижения современных нацменьшинств, их жизнь.

Другая составляющая — собственно «украинскость Украины», где можно показать именно украинские достижения, а не историческую память, как в предыдущем случае. Речь идет об акценте на украинской культуре.

Недостаток указателей и точной рекламной информации

Ученый утверждает, что сейчас Украине для информационной кампании с целью привлечения европейского туриста нужны не билборды или буклеты, не телепередачи и пространные статьи в СМИ, а активное продвижение в современных средствах коммуникации, прежде всего в интернете, в соцсетях.

«Информация должна быть такова: конкретная туристическая «приманка» (не надо писать, кто и когда построил и называть многие другие сведения), что я увижу и сколько это стоит, где я поселюсь и как я туда попаду. Туризм — это то, что делается для удовольствия. Но этому отнюдь не способствует то, что в Украине в основном нет указателей на дорогах. И очень часто действительность даже не соответствует картам. А если ты бродишь час, пока ищешь отель, то отпадет всякое желание туда ехать еще раз», — комментирует профессор Арпад.

К слову, работники Туринфоцентра в Ниредьгазе (население около 118 тыс.) рассказали, что в городе в прошлом году заночевали около 100 000 туристов (кроме того, соответственно, есть и однодневные посещения города). Наибольшим интересом у туристов здесь пользуются зоопарк и термальные бассейны с аквапарком, скансен, поблизости — села знаменитого Токайского региона, с которыми Ниредьгазу недавно соединила велодорожка.

Посетители из Украины сейчас на шестом месте, больше всего словаков, румын, поляков, англичан и немцев. Большинство — семьи, а также это школьные поездки и группы пенсионеров, в частности венгры из столицы. Предоставление информации в Туринфоцентре — бесплатное. Вместе с тем есть и спектр дополнительных услуг, например, аренда велосипеда, услуги гида.

Финансирует работу центра городской совет. На это мэрия направляет полученный от самих туристов, так называемый «туристический сбор».

Источник – http://vchasnoua.com/eurointegration/51049-plokhie-dorogi-otsutstvie-informatsii-i-vojna-turisty-iz-evropy-rasskazali-pochemu-ne-edut-v-ukrainu

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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