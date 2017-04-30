Норвегия выделит Украине $25 млн. финансовой и технической помощи

Норвегия продолжит выделение финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Как сообщает пресс-служба, о таком решении шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

«Министр подтвердил продление выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

По результатам встречи, Бренде также сообщил о только что принятом решение о выделении 180 тысяч евро до трастового фонда НАТО по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, которые уволены или увольняются в запас.

Источник – http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/28/7065190/

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