Норвегия выделит Украине $25 млн. финансовой и технической помощи
Норвегия продолжит выделение финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов.
Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.
Как сообщает пресс-служба, о таком решении шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.
«Министр подтвердил продление выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
По результатам встречи, Бренде также сообщил о только что принятом решение о выделении 180 тысяч евро до трастового фонда НАТО по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, которые уволены или увольняются в запас.
Источник – http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/28/7065190/
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