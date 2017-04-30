ЕС начал новую инициативу для поддержки местной экономики

20 апреля в Тбилиси состоялся официальный старт нового проекта «Мэры за экономический рост» (M4EG), финансируемого Европейским Союзом. Этот проект будет действовать до декабря 2020 в шести странах Восточного партнерства ЕС Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Его общий бюджет составляет 5 млн. евро. Одновременно с официальным запуском в Тбилиси, официальные презентации проекта также происходят в большинстве стран Восточного партнерства. В Киеве проект презентовали 24 апреля, в Кишиневе — 25 апреля. 28 апреля состоится презентация в Ереване.

Проект имеет целью усилить способность органов местного самоуправления в странах Восточного партнерства становиться активными координаторами экономического роста и создания новых рабочих мест. Для достижения этой цели улучшать местный деловой климат, поощрять предпринимателей и привлекать инвестиции на местном уровне для устойчивого экономического развития.

Муниципалитеты, которые приобщаются к M4EG-инициативе (также известные как подписанты) обязуются создать коалицию с частным сектором и организациями гражданского общества. Вместе они создадут план развития местной экономики, осуществят анализ и начнут действия, направленные на рост и развитие экономики, улучшение рынка труда.

Муниципалитеты будут участвовать в ряде активностей: тренингах, международных учебных поездках, семинарах, круглых столах, программах обмена для персонала, мерах по нетворкинга и тому подобное. Они также будут иметь доступ к службе поддержки проекта и актуальной информации в электронной библиотеке.

Для того, чтобы обеспечить восстановление экономики и стабильное развитие городов и сел, Европейский Союз предоставит гранты на конкурсной основе для лучших проектов развития местной экономики, предлагаемых муниципалитетами.

Источник – http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/novosti/mestnye-vlasti-stran-vostocnogo-partnerstva-priglasaut-prinat-ucastie-v

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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