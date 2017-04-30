Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет проводить семинар «Депутаты местного совета: движущая сила местной демократии» в г. Харьков 16-18 мая 2017. Во время проведения семинара будет создана платформа для общения и обмена опытом между украинскими и международными экспертами, практиками, членами Конгресса Совета Европы о путях создания инклюзивного общества и улучшение участия граждан в принятии решений, повышение стандартов этики в местной политике. Семинар проводится в рамках выполнения проекта «Содействие развитию местной демократии в Украине» и Плана действий Совета Европы для Украины на 2015-2017 годы. Дедлайн — 4 мая 2017

Цель семинара — повысить осведомленность депутатов местных советов относительно принципов местной и региональной демократии (в том числе по Европейской Хартии местного самоуправления), обсудить роль и обязанности депутатов в плоскости местной политики, повысить способность депутатов в сферах привлечения граждан и более эффективного, прозрачного и этического принятия решений.

К участию в отборе на конкурсной основе приглашаются депутаты городских, сельских и поселковых советов по Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей соответствующие следующим критериям:

— Личная мотивация принять участие в семинаре;

— Готовность депутата сотрудничать с обществом, желание внедрять принципы местной демократии (опыт внедрения проектов на местном уровне, опыт привлечения граждан, членство / сотрудничество с местными общественными организациями);

— Сбалансированное представительство депутатов местных советов (не менее 30% депутатов от сельских и поселковых советов, или городских советов с населением меньше 10 000 человек);

— Представительство участников от разных политических групп (не менее 30% депутатов от небольших политических партий, участвовавших в местных выборах)

— Молодые депутаты, женщины-депутаты и депутаты — представители этнических меньшинств поощряются к участию в семинаре;

— Преимущество будет предоставляться депутатам, которые были избраны впервые.

Для участия в семинаре необходимо дать ответы на вопросы, приведенные в опросной форме, и отправить ее на электронный адрес: svitlana.gryshchenko@coe.int не позже чем 4 мая 2017.

Отобранные участники получат индивидуальные сообщения позже 11 мая 2017 с подробной информацией о программе и их участия в семинаре.

Источник – http://gurt.org.ua/news/trainings/38058/bull/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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