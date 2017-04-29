В Европарламенте подтвердили дату отмены виз для Украины

Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина сообщил, что уже с 11 июня европейские границы откроются для украинцев.

В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату ввода безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС.

Об этом заявил в четверг председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины», — убежден Росати.

Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.

Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше преданно реформам, чем предыдущие правительства.

Как сообщалось, 26 апреля послы стран-членов при Совете ЕС утвердили законодательный регламент об отмене визового режима для Украины. Далее, по процедуре, это решение должен утвердить 11 мая Совет ЕС на уровне министров и оно вступит в силу через 20 дней после опубликования.

Источник – http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3316982-v-evroparlamente-podtverdili-datu-otmenyi-viz-dlya-ukrainyi.html

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