Дмитрий Шимкив: Мы благодарны европейским партнерам за поддержку украинских реформ

26-27 апреля в рамках визита в Брюссель Заместитель Главы Администрации Президента Украины, секретарь Национального Совета Реформ Дмитрий Шимкив принял участие в ряде мероприятий, посвященных обсуждению актуальных вопросов реформирования страны.

Во время встречи с членами кабинетов ключевых Комиссаров ЕС Дмитрий Шимкив рассказал о результатах реформ в 2016-м — начале 2017 годах. Одной из важных тем встречи стал прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией. Собеседники обсудили результаты внедрения электронного декларирования, функционирования системы электронных государственных закупок «ProZorro», деятельность созданных антикоррупционных органов.

«Среди ключевых приоритетов, которые определило Правительство на следующий период: земельная реформа, реформа системы здравоохранения, социальной сферы, приватизация, реформа государственного управления. Крайне важно уже в этом году провести тендер на 4G, что позволит привлечь в государственный бюджет 6,5 млрд. грн.», — проинформировал представителей кабинетов Комиссаров Дмитрий Шимкив.

Прогресс украинских реформ интересует не только еврочиновников, но и бельгийских чиновников. В частности, во время встречи с руководящим составом Министерства иностранных дел Бельгии секретарь Нацсовета реформ обозначил приоритетные задачи для Украины относительно улучшению бизнес — климата.

«Среди основных задач я бы выделил судебную реформу и повышение доверия инвесторов к правоохранительной системе», — отметил Дмитрий Шимкив — «Налоговая реформа — второй важный пункт стратегии. Напомню, что в Украине заработала электронная система возмещения НДС. Это прорыв для страны и позитивный сигнал для инвесторов. Не нужно забывать о внедрении нового более эффективного регулирования для различных рынков. В течение 3-х лет были отменены тысячи устаревших советских норм и стандартов, а на их место пришли адаптированные к нашим реалиям современные европейские нормы. Все это призвано не только улучшить бизнес — климат, но создать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса».

Во время неформального заседания Рабочей группы Совета ЕС Дмитрий Шимкив поблагодарил за масштабную техническую, финансовую и эксперту помощь, которую Европейский Союз предоставляет Украине с целью поддержки программы всеобъемлющих реформ. Отдельный акцент участники дискуссии сделали важную роль, которую играют Соглашение об ассоциации и перспектива введения безвизового режима для обеспечения необратимости во внедрении реформ. Визит заместителя Главы Администрации Президента Украины состоялся на следующий день после того, как Комитет постоянных представителей ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

Открытие Украинского Форума в Центре Европейской политики (Брюссель) посетил Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. В свою очередь он отметил значительный прогресс Украины на пути реформ, при этом подчеркнул, что в течение 3-х лет Украина сделала больше, чем в предыдущие 20 лет. Успех Украины на пути изменений будет означать успех для всех европейцев. Также, господин Министр призвал мобилизовать материальные и интеллектуальные ресурсы ради того, чтобы способствовать прогрессу Украины. Со своей стороны, секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив подчеркнул, что реформирование страны в условиях российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма — сверхсложная задача, но украинцы продвигаются на этом пути: «Мы сделали больше, чем кажется, но меньше, чем хотелось бы. И продолжаем движение с учетом ошибок и достижений».

Заседание делегации ЕС в Парламентском комитете ассоциации «Украина — ЕС» было посвящено обсуждению актуальных вопросов, среди которых ситуация вокруг выполнения Минских договоренностей, визовая либерализация, прогресс реформ. Дмитрий Шимкив поблагодарил европейских партнеров за поддержку украинских реформ и наметил следующие шаги, которые будут призваны сделать реформы необратимыми.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=249952276&cat_id=244843950

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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