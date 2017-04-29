Начался рабочий визит Иванны Климпуш-Цинцадзе в Норвегию

Во время рабочего визита в Королевство Норвегия Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с Председателем Постоянного комитета Сторинга по иностранным делам и по вопросам обороны Аникен Хютфельд.

Вице-премьер проинформировала Аникен Хютфельд о ситуации на Востоке Украины и состоянии выполнения Минских договоренностей. Отдельное внимание было уделено гуманитарной ситуации. В этом контексте Председатель Постоянного комитета Сторинга по иностранным делам и по вопросам обороны подтвердила четкую позицию Норвегии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменность позиции относительно продления персональных и секторальных санкций против Российской Федерации.

Также стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности, в части усиления двусторонних торговых связей. Аникен Хютфельд выразила желание осуществлять дальнейшее развитие двусторонних контактов, в частности, на межпарламентском уровне.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=249952276&cat_id=244843950

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