Внедрение механизмов медиации в процессуальное законодательство Украины

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) совместно с проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы в Украине» провели встречу фокус — группы по внедрению механизмов медиации в процессуальное законодательство Украины.

Открыл работу мероприятия Андрей Кавакин, руководитель проекта Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы в Украине».

Со вступительным словом выступила Ханне Юнкер, глава Департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы. Она перечислила преимущества медиации и указала на то, что «сейчас очень удачное время для начала дискуссии по внедрению в жизнь института медиации в Украине».

В то же время, Марина Старовойтова, заместитель председателя правления ОО «Всеукраинское объединение адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь», убеждена, что применение медиации и досудебное решение споров путем переговоров может разгрузить суды.

Инна Линева, менеджер проекта Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы в Украине», указала, что Харьков был выбран для первого обсуждения не зря, ведь этот город «лидирует во внедрении медиации в практическую деятельность».

Алина Сергеева, адвокат, медиатор, соучредитель «Центра права и посредничества», представила мнения относительно медиации v. института урегулирования спора с участием судьи в контексте судебной реформы в Украине. Татьяна Цувина, к.ю.н., ассистент кафедры гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, представила проект Гражданского процессуального кодекса Украины и внедрение механизмов медиации.

Критический взгляд на пути урегулирования публично — правового спора по проекту Кодекса административного судопроизводства Украины представил Александр Сидельников, аспирант кафедры административного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Георгий Папуашвили, профессор права Государственного университета Илии (Тбилиси, Грузия), рассказал о внедрении механизмов медиации в Грузии, а именно об основных вызовах и истории успеха.

Источник – https://www.prostir.ua/?news=vprovadzhennya-mehanizmiv-mediatsiji-v-protsesualne-zakonodavstvo-ukrajiny

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