Евроинтеграционные процессы на Донбассе: Мариупольское измерение

Европейская интеграция – цивилизационный выбор украинцев, за идеалы которого украинцы сражались на Евромайдане в 2014 году. События весны того года, в частности агрессия России на востоке Украины, незаконная аннексия Крымского полуострова актуализировали этот выбор в качестве безальтернативного. Однако, что можно констатировать по истечению 3 лет войны в Украине, процессы европейской интеграции все также по-разному воспринимаются украинцами в западных регионах и на востоке страны. В то время как жители западных регионов активно будут использовать преимущества безвизового режима с ЕС, жители восточных регионов, географически отдаленные от границ с ЕС, даже в условиях войны готовы отдавать предпочтение восстановлению экономических связей с Россией, от которых ранее значительно зависело благосостояние региона.

В рамках реализации проекта «Исследование ключевых групп влияния на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей по вопросам европейской интеграции Украины», выполненного ОО «Центр международной безопасности» в партнерстве с Национальным институтом стратегических исследований при финансовой поддержке Международного Фонда «Возрождение», группа экспертов в январе 2017 года провела ряд круглых столов в отдельных городах Донбасса. В них приняли участие представители местной власти, бизнеса, образовательной и общественной сфер, которые обсудили проблемы информированности населения региона относительно интеграционных вопросов, рассмотрели перспективные сферы сотрудничества с ЕС. В данной статье мы приводим результаты анализа бесед с жителями города Мариуполь относительно ожиданий от реализации евроинтеграционного курса и проблем, которые необходимо решить в этом контексте.

Бизнес

Представители бизнес-кругов города Мариуполь проявляют конструктивный интерес к проблематике европейской интеграции. При этом они акцентируют внимание на опыте других государств (стран Балтии, Испании, Польши, Болгарии и т.д.), и результатах, которые принесло им членство в Европейском Союзе.

С точки зрения цивилизационного выбора бизнесмены соглашаются, что альтернативы европейской интеграции для Украины сегодня нет. Впрочем, они подчеркивают, что не питают иллюзий относительно этого вопроса и не считают членство в ЕС панацеей от всех проблем. Со своей специфической позиции предприниматели критически относятся к перспективам украинского бизнеса на европейском рынке. Они отмечают, что введенные в Европе стандарты и процедуры сертификации по своей сути являются ограничивающими для бизнеса. В результате участники проведенного в Мариуполе круглого стола, представлявшие алый и средний бизнес города, не отмечали конструктивных отличий относительно собственных деловых перспектив в Украине и Европе. В первом случае развитию их дела мешают коррупционные схемы и интриги, во втором — законодательно закрепленные ограничивающие процедуры. И те, и другие факторы идут на пользу только крупному бизнесу. В результате бизнесмены подчеркивают, что европейская интеграция приведет к потерям экспорта, однако, в то же время, не принесет больших инвестиций, не будет способствовать развитию нового — конкурентоспособного для европейских рынков – украинского производства.

В этих условиях предприниматели имеют ограниченные ожидания от Европы. Прежде всего, они ждут поддержки такой деятельности, которая поможет с решением первоочередных проблем отечественной экономики и общества. Они считают, что дальнейшая европейская интеграция поможет утвердить прозрачные правила ведения бизнеса, которые не будут зависеть от личных предпочтений и коррупции. Впрочем, положительных изменений не удастся достичь путем простого присоединения к структурам ЕС со всеми их глобальными ограничениями. Таким образом, предприниматели рассчитывают на помощь со стороны ЕС в процессе устранения устаревших неэффективных тоталитарных схем организации делопроизводства в Украине. В то же время, они не хотят играть второстепенную роль в глобальных европейских структурах.

Касаясь популярного сегодня вопроса безвизового режима, бизнесмены подчеркивают, что сегодня он не является важным для населения, которое в большинстве своем не имеет финансовых возможностей посещать Европу. Вместо этого они привлекли внимание к проблемам, которые сопровождают интеграционный процесс — уступкам, которые ЕС требует от украинской власти и которые могут навредить национальным интересам нашего государства (анонсированная отмена запрета на экспорт «леса-кругляка»).

Говоря о потенциальных перспективах инвестиций со стороны ЕС в дело восстановления пострадавшего от войны региона, бизнесмены подчеркивают, что их нужно привлекать в существующие предприятия, инновационные теплицы, инфраструктуру, а не социальные проекты. Они отмечают существование проблемы распределения средств. Одна часть идет профессиональным грантоедам, которые не понимают реальных проблем населения. Из-за этого деньги ЕС не приносят реальную помощь, а тратятся на ненужные тренинги и семинары. В то же время деньги, которые предоставляются органам власти, исчезают в бюрократических коррупционных «трясинах». Бизнесмены считают, что иностранные инвестиции на восстановление Донбасса не надо проводить через бюджеты — это приведет лишь к неэффективному использованию средств. Вместо этого необходимы отдельные местные фонды, через которые средства будут напрямую передаваться перспективным исполнителям.

Также Мариуполю нужен альтернативный центр управления мелким и средним бизнесом под патронатом ЕС, способный защитить предпринимателей от власти, ее бюрократии и коррупции.

Отвечая на вопрос о популярности Европейского Союза в Мариуполе, представители местного бизнеса отметили, что ее можно повысить за счет практического внедрения европейских ценностей – путем поддержки реальной борьбы с коррупцией, создания параллельного центра управления бизнес-процессами для поддержки малого и микро-бизнеса. Также они положительно оценили отдельные проекты, которые реализуются в городе при финансовой поддержке ЕС (например — программу обновления городского троллейбусного парка).

Власть

По мнению представителей городской власти Мариуполя, у его жителей не хватает достоверной информации о Европейском Союзе. В условиях информационной войны присутствует большое количество недостоверной, фейковой информации. В то же время, украинская власть не формирует общественное мнение, поскольку отсутствует официальная системная работа в этом направлении. В Мариуполе существует несколько информационных площадок, впрочем — их усилий недостаточно для исправления ситуации.

На отношение жителей города к Европе влияет плохая экономическая ситуация в стране. Надежды на открытие европейских рынков сбыта продукции не оправдались. Подчеркивается, что люди обнищали, поэтому для них вопрос безвизового режима не является актуальным. В этих условиях участники встречи отметили необходимость разъяснить населению, что именно дает этот режим, ведь речь идет об упрощении процедуры путешествий в Европу, а не о гарантированной работе или образовании за рубежом.

Основными проблемами для Мариуполя являются военные действия вблизи города, повышение тарифов, курс валют, инфляция. В этих условиях европейская интеграция — второстепенный вопрос для простых людей. По мнению чиновников, необходимо самим строить Европу «у себя дома», а не полагаться исключительно на поддержку западных партнеров. Только таким образом можно обеспечить развитие Украины.

Говоря о том, что ЕС может дать Украине, представители власти вспомнили торговые рынки, финансирование развития инфраструктуры и бизнеса. По их мнению, в интересах Евросоюза способствовать восстановлению украинской экономики, поскольку это уменьшит миграционную нагрузку на Европу. Мариуполь уже получает средства от ЕС — с 2014 года они идут на поддержку вынужденно перемещенных лиц. Впрочем, продолжения реализации программы пока не ожидается. Для решения проблем переселенцев требуется привлечение иностранных доноров. Также представители власти считают, что надо реализовывать проекты академической мобильности для преподавателей высших учебных заведений с целью повышения квалификации.

Образование

Мариупольские педагоги считают, что европейские инвестиции нужно привлекать в образование, материально-техническую базу школ, то есть вкладывать средства в молодежь, в будущее. Трата ресурсов на социальные проекты в перспективе не улучшит ситуацию. По мнению преподавателей и студентов, Мариуполь можно развивать как туристический центр (при условии решения экологического вопроса). Также они высказались за поддержку компьютеризации, обновления материально-технической базы предприятий.

Говоря о поддержке Украины западными странами и институтами, стоит отметить, что часть студенческой молодежи ее чувствует. В то же время преподаватели не видят ее реального воплощения на практике, особенно — в социальной сфере.

Важнейшими аспектами процесса европейской интеграции представители образовательного сектора Мариуполя называют: экономические связи (торговля со странами ЕС); опыт реформ (особенно — в сфере образования, управления, законодательства); инновации; безопасность (завершение конфликта с помощью ЕС). Безвизовый режим важен только в рамках экономических связей. В других случаях он или не нужен населению, или у людей и так есть средства на оформление визы.

Объективными источниками информации о процессах европейской интеграции представители образовательной сферы назвали национальные медиа («Корреспондент», «Зеркало Недели», «Европейская Правда»). Региональные ресурсы отмечены как субъективные и неинформативные. Важной считается статистическая информация. При этом подчеркивается, что официальная украинская и европейская статистики не совпадают.

Общественные организации

По мнению мариупольских активистов, европейская интеграция, прежде всего, состоит в переходе к европейскому образу жизни, усвоении соответствующих ценностей (свобода, равенство, ответственность, законность и верховенство права), изменении ментальности. Все это ведет к построению настоящего общества открытых возможностей. В то же время, участники круглого стола в Мариуполе высказали предположение, что для Европы Украина представляет интерес только с рациональной точки зрения получения прибыли. В таких условиях украинцам надо сначала усовершенствовать себя и свою страну, чтобы стать частью Европы. Касаясь вопроса безвизового режима, представители общественности заявили, что он полезен для того, чтобы упростить поездку в Европу, и таким образом способствовать усвоению европейских ценностей.

Относительно привлечения необходимых для развития региона инвестиций участники круглого стола в Мариуполе подчеркивали, что если ЕС стремится предоставлять средства, то это должно сопровождаться созданием действенной системы контроля над их использованием. Причиной этого является новая модель коррупции – грантоедство. Грантовая деятельность в результате превращается в бизнес, который не приносит действенного результата местной общине.

Говоря о мировоззрении населения, мариупольские активисты отмечают важность работы с детьми, ведь дети быстро усваивают европейские ценности во время поездок в страны ЕС. Особой проблемой жителей Мариуполя в целом является недостаточное количество таких поездок. Даже те люди, которые имеют средства на поездку в Европу, предпочитают местные или турецкие курорты в качестве места отдыха.

Таким образом, процессы европейской интеграции играют относительно незаметную роль в жизни жителей Приазовского региона, в первую очередь, ценностную. Жители Мариуполя рационально и прагматично рассматривают проекты внешней помощи ЕС, отмечая необходимость практической помощи, направленной на развитие продуктивных сил, в условиях ограниченной войной инвестиционной привлекательности региона.

Однако, при правильном подходе, объединении усилий общественных активистов, бизнеса и власти «европейская интеграция» имеет все шансы превратиться из пустого слогана в социально-ориентированную политику, которую почувствует каждый житель города. Пусть даже этот город находится в 30 км от линии соприкосновения с войной.

Николай Замикула, Андрей Каракуц, Валерий Кравченко

Общественная организация «Центр международной безопасности»