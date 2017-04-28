Благодаря оборудованию стоимостью 8000 евро студенты получат доступ к современным инструментам обучения

Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) передала Львовскому государственному университету внутренних дел специальное ИТ-оборудования для улучшения обучения студентов. Подобное оборудование несколькими неделями ранее уже получили студенты Харькова.

Начиная с прошлого лета, было установлено тесные рабочие отношения между региональным представительством КМЕС во Львове и ведомствами сектора гражданской безопасности, а сотрудничество с университетом стала одним из ключевых.

«Университет — важная составляющая сектора гражданской безопасности Украины, — сказал советник и тренер КМЕС по уголовным расследованиям регионального представительства во Львове Вернер Гайсслер. «Сотрудничество с университетами — один из важнейших участков деятельности КМЕС в регионах, и мы рады, что нам удалось выстроить такие продуктивные отношения с университетом. Мы часто общаемся с представителями университета и уже провели вместе ряд тренингов. Сегодняшняя передача оборудования подчеркивает, что мы хотим, чтобы наша поддержка была значимой и постоянной » — сказал он.

«Наши отношения с КМЕС не только профессиональные; они базируются на дружбе. Это еще один конструктивный шаг, и в будущем нам понадобится дальнейшая поддержка. Позвольте поблагодарить всех, в том числе Вернера », — заявил ректор ЛьвГУВД Роман Благута.

Среди переданного оборудования: ноутбуки, проекторы, экраны для проекторов и оборудования для проведения мобильных тренингов. Университет сможет использовать их в различных учебных целях, в том числе в тренингах по охране общественного порядка, что есть из основных приоритетных направлений деятельности КМЕС.

«В университете работают очень квалифицированные инструкторы, — добавил Вернер Гайсслер, — но студенты не всегда имеют доступ к современному ИТ-оборудованию. Благодаря оборудованию, которое мы передаем, студенты получат доступ к более интерактивным и полезным обучающим инструментам».

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/public_information/news/1484/?year=2017&month=4

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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