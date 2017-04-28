Одессу и Гданьск соединит автобан европейского образца

Киев будет углублять сотрудничество с ЕС и Варшавой, чтобы осуществить строительство автобана европейского образца, который будет проходить от Черного до Балтийского моря.

Между Одессой и Гданьском собираются построить автобан европейского образца. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, инспектируя дорожные работы на трассе в районе села Куровичи, в рамках рабочего визита в Львовскую область.

«Автотрасса Н-02 Львов — Тернополь является составной транспортного коридора, объединяющий Балтику с Черным морем и Гданьск с Одессой, проходя через Львов. Сейчас происходит ремонт участка дороги, в этом году мы должны его закончить с соответствующим обустройством», — заявил Владимир Емельян.

Министр добавил, что Киев будет «работать совместно с Европейской комиссией, правительством Польши для того, чтобы получить дополнительное финансирование и в конце концов иметь полноценный автобан европейского образца».

Источник – http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/302284

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.