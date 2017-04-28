Докладчик ПАСЕ: Жители Донбасса могут обращаться в ЕСПЧ

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) началась подготовка доклада, автор которого Рафаэль Комт изучит, как на практике действует механизм отхода от выполнения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в трех странах-членах Совета Европы. Среди них и Украина, власти которой с лета 2015 года приостановили действие некоторых положений конвенции в зоне силовой операции в Донбассе.

На этих территориях Киев оставил за собой, например, право задерживать без суда на срок свыше 72 часов лиц, подозреваемых в террористической деятельности, и осуществлять в особом порядке досудебное расследования дел о терроризме. Оправданно ли украинские власти ограничили действие ЕКПЧ в Донбассе и что это означает для местных жителей, в интервью DW объяснил начавший работу над докладом Рафаэль Комт, швейцарский депутат из фракции либералов.

DW: Господин Комт, каким образом запускается механизм отхода страны от норм ЕКПЧ?

Рафаэль Комт: Если государство решило прибегнуть к такому шагу, оно должно сообщить об этом генсеку Совета Европы и объяснить ситуацию, которая к этому привела. А также рассказать о мерах, которые власти вынуждены применить, и о том, каким образом такие меры нарушают ЕКПЧ.

Украина эту процедуру соблюла. Теперь она регулярно информирует генсека СЕ о развитии ситуации и просит продлить отход от ЕКПЧ в связи с тем, что ситуация на востоке страны не улучшается. И только само украинское правительство решит, когда оно может вернуться к выполнению ЕКПЧ в полном объеме на всей территории страны.

— Каковы ваши впечатления от встреч в Киеве, который вы посетили в апреле?

— Это был интересный визит, во время которого я собирал факты для будущего доклада. Теперь мы перешли к анализу собранной информации. В докладе будет проанализирована ситуация в трех странах, объявивших об отходе от выполнения некоторых положений ЕКПЧ. Речь идет о Турции, Франции и Украине. В первых двух режим чрезвычайного положения действует на всей их территории.

С Украиной дело обстоит иначе. Киев заявил об отходе от выполнения ЕКПЧ лишь на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей, не объявляя при этом чрезвычайного положения по всей стране. Нам было интересно узнать, какие именно меры принимает украинское правительство в сложившейся на востоке страны ситуации, и убедиться, что отход от выполнения конвенции в полном объеме был пропорциональной мерой.

— И к какому выводу вы пришли? Решение украинских властей было оправданным?

— Ситуация на востоке Украины, несомненно, оправдывает то, что эти меры были приняты.

— Планируете ли вы также посетить Донбасс?

— ПАСЕ приняла не одну резолюцию о ситуации в Донбассе, и мой доклад не касается одной конкретной страны. Его цель — на примере трех государств, которые заявили об отходе от ЕКПЧ, показать другим странам-членам ПАСЕ, при каких обстоятельствах страна может прибегать к этому шагу, что она делает в сложившейся ситуации, и как развиваются события там, где определенные положения конвенции временно не действуют.

— В каких случаях государство обычно прибегает к решению отойти от ЕКПЧ?

— Как правило, это происходит тогда, когда государственная безопасность оказывается под угрозой, например, в случаях террористических атак. Когда обычных инструментов, используемых для поддержанию безопасности, недостаточно, а полиция, прокуроры и другие органы правопорядка должны принимать дополнительные меры, которые они не применяют при обычных обстоятельствах.

— Означает ли отход Киева от ЕКПЧ, что жители Луганской или Донецкой области, где идет силовая операция, не могут подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины?

— Нет, конвенция не позволяет делать государству то, что ему захочется. Она дает властям возможность принимать некоторые чрезвычайные меры, но и над ними всегда будет международный юридический контроль. И если гражданин считает, что его права были нарушены, то он имеет право сначала обратиться в суд на Украине, а затем — в ЕСПЧ. Поэтому даже жители тех территорий, где конвенция временно не действует, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

— При этом ЕСПЧ при рассмотрении дела принимает во внимание тот факт, что государство отошло от выполнения конвенции?

— Да, суд принимает во внимание обстоятельства чрезвычайной ситуации, изучает, чем был оправдан отход от конвенции. И при рассмотрении конкретного дела он учитывает, насколько власти нарушили права гражданина и были ли эти нарушения оправданы чрезвычайной ситуацией.

— А кто отвечает за выполнение конвенции на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, где де-факто ситуацию контролирует Россия?

— Да, это территория Украины, но юридически Киев не отвечает за то, что там происходит, и украинское правительство не имеет никакой возможности применять там конвенцию. Украина отошла от ее выполнения лишь на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей.

— А почему Украина не отходит от выполнения ЕКПЧ в Крыму, где, как утверждают правозащитники, имеют место грубые нарушения прав человека?

— Об этом стоит спросить украинское правительство.

Источник – http://rus.europe.newsru.ua/article/38597540

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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