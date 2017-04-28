Закон об Антикоррупционном суде Украины нужно принять до середины июня — представительство ЕС

Представительство Европейского Союза в Украине ожидает принятия Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде до середины июня 2017 года, международные эксперты, в том числе европейские, свои предложения уже подготовили.

«В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года», — говорится в ответе представительства ЕС на запрос агентства «Интерфакс-Украина» относительно подготовки соответствующего законопроекта.

В диппредставительстве напомнили, что внесение в парламент этого законопроекта — в компетенции украинской власти, в частности Верховной Рады, правительства и президента. Вместе с тем, международные эксперты помогают Украине в разработке этого документа.

В представительстве ЕС отметили, что закон о судебной системе и статусе судей уже предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

«Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также относительно гарантий безопасности и беспристрастности , которые должны регулировать этот процесс», — отметили в представительстве, добавив, что ЕС причастен к некоторым из этих дискуссий через своих представителей или финансируемые Евросоюзом проекты в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

В диппредставительстве отметили, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но и имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

Источник – http://interfax.com.ua/news/political/417966.html

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.