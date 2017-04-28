В Ирландии прошли успешные переговоры компании Ryanair с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов»

В Белфасте прошли успешные переговоры компании Ryanair с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов». Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Емельян во время заседания правительства, которое состоялось 26 апреля 2017.

«Позиция Президента Украины, Премьер-министра Украины, ряда политических партий единодушны — мы должны дать дешевые авиаперевозки для украинцев. И мы это сделаем», — заявил Владимир Емельян.

Выступая на заседании правительства, Владимир Емельян также обозначил основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы или начаты в этом году: «В этом году должен открыться Бескидский тоннель. Это — большой инфраструктурный проект, направленный на усиление прямого железнодорожного сообщения между Украиной и Европой. Активное строительство тоннеля ведется с ноября 2013 года. Завершить весь комплекс работ планируется в четвертом квартале 2017 года. Ввести в эксплуатацию тоннель планируется во втором квартале 2018 года. Так, инфраструктурные проекты — это долго, но это и надолго».

По словам министра, после завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится более чем вдвое (с 47 до 100 пар поездов в сутки). «В продолжение расширения сообщение с Европой, Министерство считает необходимым назначение новых железнодорожных маршрутов в страны Европы: Польши, Словакии, Венгрии, Германии, Румынии», — подчеркнул Владимир Емельян.

Также он отметил, что в 2017 год должен стать годом завершения корпоратизации Укрзализныци и внедрение корпоративного управления.

Глава Министерства анонсировал начало нескольких проектов на железной дороге: «Начинаем подготовку к реализации проектов по электрификации основных участков железных дорог Украины: « Ковель — Изов — Госграница регионального филиала «Львовская железная дорога» эксплуатационной длиной в 81 км, что позволит повысить эффективность и скорость перевозки грузов в направлении линии LHS; Коростень — Овруч — Госграница регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» эксплуатационной длиной в 65 км, которая вместе с электрификацией со стороны Белоруссии позволит увеличить пропуск поездов в направлении Балтийское море — Черное море».

Также в планах Министерства — начало реализации совместно с ЕИБ и ЕБРР масштабного инфраструктурного проекта: «Реконструкция железнодорожного участка Долинская — Николаев с повышением пропускной способности направления Знаменка — Долинская — Николаев».

«Реализация проекта будет осуществляться за счет собственных средств ОАО «Укрзализныця» и привлеченных средств МФО. Общая стоимость проекта — 5,9 млрд. грн. Общая длина участка 252 км. Строительство планируется начать в четвертом квартале 2017 года «, — отметил Владимир Емельян. Кроме того, министр анонсировал развитие железнодорожного сообщения на участке Запорожье — Камыш-Заря-Волноваха.

Что касается развития морской отрасли, то одной из ключевых задач является создание Морской администрации, приблизит Украину к современным мировым стандартам управления морской отраслью. «Министерством также запланирована подготовка к сокращению портовых тарифов и сборов. 2017 — год привлечения мировых портовых операторов Hutchison Ports и DP World (P & O Ports) к работе в Украине. Запланирован старт концессионных пилотных проектов в портах Ольвия, Херсон, Черноморск, что позволит привлечь ведущие западные технологии в развитие терминальных мощностей и увеличить объемы перевалки грузов», — отметил Министр инфраструктуры.

Владимир Емельян отметил, что Администрация морских портов планирует осуществить реконструкцию и строительство 19 причалов в 4 морских портов Украины, объем финансирования — 2,95 млрд. грн. : «Также запланировано возобновление строительства волнолома в Одессе и проведения дноуглубительных работ в акваториях портов и каналов в объеме 16,9 млн м3, что обеспечит в среднесрочной перспективе привлечения частных инвестиций в отрасль в объеме более 500 млн долл. США, дополнительно создаст около 1 тыс. рабочих мест и будет способствовать обеспечению энергетической безопасности государства за счет эффективной логистики приема энергоресурсов глубоководными портами ».

Отдельно Министр отметил, что Министерством разработан проект Закона «Внутренние водные пути», которым предусматривается восстановление грузовых перевозок по реке. В случае одобрения Закона грузоперевозки по реке могут достичь до 35 млн. тонн в год уже в ближайшей перспективе: «А каждый миллион тонн, который мы переносим с автодорог на реку, экономит почти 800 млн. гривен на ремонт автодорог ежегодно. Надеемся на поддержку этого законопроекта со стороны парламента».

Источник – http://www.mtu.gov.ua/news/28634.html

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