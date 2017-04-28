В Минкультуры проходит встреча с экспертами AD HOC Комитета Совета Европы по вопросам ромов «CAHROM»

26-28 апреля в Украине находится миссия экспертов AD HOC Комитета Совета Европы по вопросам ромов «CAHROM». Цель встречи — обмен опытом в сфере внедрения национальных стратегий относительно цыганской национальной меньшини.

Визит экспертов начался с проведения встречи в Министерстве культуры Украины при участии руководства ведомства, представителей Государственной миграционной службы Украины, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины, Управление по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также Киевской городской, Одесской и Закарпатской областных государственных администраций.

Начиная встречу, первый заместитель Министра культуры Украины Светлана Фоменко представила краткий обзор опыта Украины по внедрению «Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года» и Национального плана действий для ее реализации, а также познакомила с текущими планами действий по разработке новой Стратегии.

«Министерство культуры занимается вопросами, связанными с решением всего спектра проблем, относительно цыганской меньшины. Так, по нашей инициативе, создана Межведомственная рабочая группа, в которой работают определенные тематические сектора, в состав этой группы входят не только чиновники, но и представители местных органов власти, также представители общественности и организаций, занимающихся защитой прав человека », — рассказала Светлана Фоменко.

«Когда мы говорим о функциях Минкультуры, то это в первую очередь защита языковых и культурных интересов цыганской общины. Однако мы должны понимать, что большинство проблем тесно связаны с вопросами социальной защиты, адаптации и инклюзии в украинское общество. По моему мнению, основной проблемой Стратегии, принятой в 2013 году, является отсутствие количественных показателей, на которые мы могли бы ориентироваться. Любая стратегия должна содержать в себе региональные планы и план действий, утвержденный на государственном уровне ».

Она также подчеркнула, что первоочередной задачей Министерство культуры рассматривает привлечение как можно большего человеческого ресурса для выполнения планов мероприятий и обеспечения финансовых возможностей.

«Мы не можем полагаться только на государственную поддержку, поэтому мы стараемся сотрудничать с фондами и благотворительными организациями, которые помогают решать эти проблемы. Важным признаком нашей работы является также то, что мы объединили все межведомственные рабочие группы, представителей цыганского меньшинства и представителей-чиновников, для того, чтобы они могли общаться и слышать друг друга », — сказала Светлана Фоменко.

Секретарь AD HOC Комитета Совета Европы по вопросам ромов Михаил Гуе информировал о целях тематического визита экспертов CAHROM в Украину.

«Мы приехали сюда не для проверки или поучения, наша цель — обмен опытом в рамках выполнения Стратегии, которая сейчас внедряется. Рекомендация пока такова, что страны, которые движимы к стратегии и выполнению Программы, имеют разный опыт, поэтому мы собрались здесь, чтобы обменяться опытом лучших достижений в этой проблематике »- Михаил Гуе.

Среди тем, которые предлагаются обсудить во время визита миссии экспертов AD HOC Комитета Совета Европы по вопросам ромов «CAHROM» будут:

— механизмы предоставления регистрационных документов представителям цыганского национального меньшинства;

— текущая ситуация в отношении ромов, которые вынуждены переселяться с востока Украины и Крыма;

— механизмы улучшения доступа к социальному обеспечению, здравоохранению и обеспечению жильем представителей цыганского национального меньшинства на общегосударственном и местном уровнях;

— вызовы, с которыми сталкиваются ромы Украины в сфере соблюдения прав человека, никак дискриминации и гендерного равенства;

— механизмы улучшения доступа к социальному обеспечению и обеспечения жильем представителей цыганского национального меньшинства на общегосударственном и местном уровня»;

— проведение встречи с представителями Коалиции цыганских общественных организаций и обсуждения вызовов, с которыми сталкиваются ромы Украины и позиция гражданского общества Украины относительно тематических приоритетов, которые должны быть отражены в новом национальном плане действий по цыганской Стратегии.



Источник – http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245230302&cat_id=244913751

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