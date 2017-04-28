В Минфине состоялась первая рабочая встреча по подготовке детального плана имплементации Концепции реформирования таможни

В Министерстве финансов состоялась встреча на тему реформирования таможни с народными депутатами, представителями бизнеса, экспертной среды и общественностью.

Цель встречи — обсуждение мер, которые будут приняты для реализации Концепции реформирования ДФС в таможенном направлении и разработка детального плана имплементации концепции.

Во время мероприятия советник Министра финансов Юрий Драганчук еще раз представил одобренную Правительством Концепцию, которая была подготовлена ​​Минфином с учетом рекомендаций МВФ, таможенных стандартов ЕС и рекомендациях таможенно-пограничной службы США.

Концепция реформирования ДФС в таможенном направлении предусматривает около 20 направлений реформирования таможни. Это и организационная структура, принципы управления, совершенствования таможенного законодательства и кадровой политики, развитие таможенной инфраструктуры, упрощения процедур контроля, содействия торговле и безопасность цепей поставок и тому подобное.

В рамках каждого из направлений Минфин формирует подробный перечень мероприятий, которые будут приняты для реализации Концепции на практике.

«Концепция является широким видением Правительства реформирования таможенного дела в Украине. Это общий указатель реформы таможни, так называемая «дорожная карта». Поэтому для реализации этой Концепции предусмотрена разработка детального плана имплементации с конкретными датами, ответственными органами и четко прописанными актами, нужно разработать или в которые необходимо внести изменения для достижения поставленных задач », — отметил во время встречи советник Министра финансов Юрий Драганчук.

В то же время, Государственный секретарь Министерства финансов Евгений Капинус добавил, что такой детальный план будет разрабатываться совершенно открыто и с привлечением всех желающих — народных депутатов, экспертов, бизнеса и всех заинтересованных сторон.

«Наша задача как министерства, что формирует таможенную политику, является обеспечение возможности высказаться всем желающим и вместе найти баланс интересов государства и бизнеса, который будет отображен в этом плане имплементации», — отметил Евгений Капинус.

В результате первой открытой встрече по подготовке детального плана имплементации Концепции реформирования таможни было договорено, что все заинтересованные стороны направлять предложения по указанной форме на электронный адрес: сustoms.minfin@gmail.com

Результаты обработки предложений будут опубликованы на официальном сайте Минфина.

Также были сформированы рабочие группы по направлениям, которые продолжат свою работу 3, 4 и 5 мая 2017 в 15:00 часов в Министерстве финансов (ул. Межигорская, 11).

Заседание первой рабочей группы — в среду, 3 мая 2017, в 15:00 по направлениям:

— содействие торговле;

— безопасность цепей поставок;

— управление рисками;

— контроль на границе и на территории страны;

— правоохранительная деятельность.

Заседание второй рабочей группы — в четверг, 4 май 2017, в 15:00 по направлениям:

— инфраструктура и оборудование;

— таможенные лаборатории;

— информационно-коммуникационные технологии.

Заседание третьей рабочей группы — в пятницу, 5 мая 2017, в 15:00 по направлениям:

— таможенный транзит;

— пост — таможенный контроль и аудит;

— права интеллектуальной собственности;

— таможенные платежи.

Регистрация на встречу: https://goo.gl/forms/mH5Pl1OKn1uTRRGp2

Источник – http://www.minfin.gov.ua/news/view/u-minfini-vidbulas-persha-robocha-zustrich-z-pidhotovky-detalnoho-planu-implementatsii-kontseptsii-reformuvannia-mytnytsi?category=novini-ta-media

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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