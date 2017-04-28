ЧНУ им. Петра Могилы сотрудничать с Университетом Экономики в Быдгоще

Черноморский национальный университет им. Петра Могилы подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом Экономики в Быдгоще.

Во время встреч с польскими коллегами, в частности, руководством Университета Экономики в Быдгоще — президентом Кшиштофом Сикорой и канцлером Филиппом Сикорой, было предложено несколько межвузовских проектов, способствующих укреплению украинского — польских отношений.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей реализации летних школ взаимных обменов между студентами и учеными вузов, а также открытие Центра международного образования на базе ЧНУ им. Петра Могилы.

Встреча состоялась в рамках визита делегации ЧНУ им. Петра Могилы в Польшу, которую возглавил проректор по научной работе Владимир Беглиця.

Справка.

Университет Экономики в Быдгоще (Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG) является крупнейшей, негосударственным учреждением высшего образования в северной части Польши, которая предлагает 19 направлений обучения и более 80 специальностей, а также более 80 направлений последипломного обучения. Сегодня в университете обучается около 9000 студентов из Польши и из-за рубежа.

Источник – http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/25/chnu-im.-petra-mogili-spivpraczyuvatime-z-universitetom-ekonomiki-v-bidgoshhi/

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