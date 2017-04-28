Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвиза — Президент

Президент Петр Порошенко сообщил о решении Комитета постоянных представителей Европейского союза (COREPER) относительно введения безвизового режима для украинцев.

Во время участия президентов Украины и Беларуси в мероприятиях по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, Главе Украинского государства доложили информацию о соответствующем решении послов ЕС. «Только что COREPER — Совет Европейского Союза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима, и двери Европы для Украины открыты», — заявил Петр Порошенко и поздравил украинцев с этим решением.

Президент напомнил, что осталось принять решение Совета ЕС на уровне министров относительно безвиза, и процесс будет завершен.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/rada-yes-na-rivni-posliv-uhvalila-istorichne-rishennya-pro-n-41114

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