Консультативная миссия ЕС предлагает создать в Украине ведомство по защите свидетелей
Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) считает, что в Украине необходимо создать независимое ведомство по защите свидетелей.
Об этом заявил руководитель операционного департамента КМЕС Удо Моллер, сообщает пресс-служба Консультативной миссии ЕС.
«Тяжкие преступления – ужасная реальность, от которой не убежишь. Информация, которую могут предоставить бывшие преступники, может стать решающей для раскрытия преступлений. Но, поделившись показаниями, информаторы могут нуждаться в защите», — отметил Моллер.
«На данный момент в Украине не существует действующей программы защиты свидетелей, даже если сотрудники Нацполиции и СБУ обеспечивают личную охрану.
Считаем, что Украина только выиграет, если в стране будет создано независимое ведомство по защите свидетелей, схожее в вопросах автономности деятельности с НАБУ», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Консультативная миссия ЕС передала оборудование стоимостью свыше 1 млн. грн. следователям Бориспольского отдела полиции.
Источник – http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/25/7064980/
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