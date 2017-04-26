В Евросоюзе отменят плату за роуминг с 15 июня

Любой уже существующий или новый контракт с оператором мобильной связи, включающий услуги роуминга, превратится в договор с «роумингом по внутренним ценам», пояснили в Еврокомиссии.

Плата за роуминг на территории Евросоюза будет отменена с 15 июня 2017 года. С этого момента за мобильные телефонные разговоры, пересылку СМС-сообщений и доступ к интернету внутри стран ЕС не будет взиматься дополнительный тариф. Цена за европейский роуминг не будет превышать стоимости услуг домашнего оператора мобильной связи. Соответствующее постановление приняли представители 28 стран Европейского союза во вторник, 25 апреля, в Брюсселе.

Действие закона будет распространяться на жителей ЕС, которые ездят в другие страны Евросоюза в деловые или частные поездки. При этом отмена роуминга не означает, что владельцы мобильных телефонов в ЕС смогут заключить за рубежом договор с оператором мобильной связи по более низкому тарифу, а затем пользоваться неограниченным бесплатным роумингом у себя в стране.

Любой уже существующий или новый контракт с оператором мобильной связи, включающий услуги роуминга, превратится в договор с «роумингом по внутренним ценам», пояснили в Еврокомиссии. После вступления закона в силу с 15 июня его действие распространится также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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