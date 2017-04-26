Дискуссия «Создаст ли ЕС рабочие места для молодежи?»

Представительство Европейского Союза в Украине приглашает принять участие в дискуссионном клубе «Создаст ли ЕС рабочие места для молодежи?», который пройдет 27 апреля в Херсоне. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу ул. Розы Люксембург, 23, конференц-зал Херсонского Государственного аграрного университета.

Должно ли государство обеспечивать первым рабочим местом? Что нужно сделать, чтобы создать новые рабочие места в Херсоне? Создаст ли Европа новые рабочие места для молодежи на Херсонщине? На эти и многие другие актуальные вопросы ответят наши эксперты в ходе встречи.

Спикеры:

— Лукьянова Людмила, вице-президент по вопросам международного сотрудничества Украинской ассоциации студентов, участница мини-сессии Европейского молодежного парламента, многочисленных международных программ и тренингов;

— Заболотный Алексей, начальник отдела семьи и молодежи Управления молодежи и спорта Херсонского городского совета;

— Жнивин Андрей, блогер, общественный деятель, Региональный представитель ИГ «Основа»;

— Синькивський Александр, юрист, выпускник школы помощников депутатов, Директор частной фирмы ВАБ;

— Захарчук Виталий, руководитель молодежной общественной организации «НОРМА ВИТА»;

— Белоконь Екатерина, руководитель отдела социально-психологической работы БТ «Центр общественных программ».

Для участия в дискуссионном клубе, зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

Дискуссионный клуб проводится в рамках информационного проекта «ЕС выбор молодого поколения Украины», который направлен на распространение информации о ЕС и процессы евроинтеграции Украины.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (044) 425 77 09 или пишите на e-mail ask@euroquiz.org.ua.

Проект «ЕС выбор молодого поколения Украины» является инициативой и финансируется Представительством Европейского Союза в Украине, исполнителем проекта выступает ОО «Фонд» Открытое общество «. Партнерами проекта являются Министерство образования и науки Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

Источник – http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs/view/143

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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