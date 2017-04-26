Дискуссия «Энергоэффективность: современный тренд или необходимость?»

Представительство Европейского Союза в Украине приглашает принять участие в дискуссионном клубе «Энергоэффективность: современный тренд или необходимость?», который пройдет 27 апреля в Виннице. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу ул. Соборная, 68 (II этаж, пресс-клуб).

Энергосбережение — это стратегические инвестиции или мечта наивного человека? Отстает ли Винницкая область во внедрении программ энергоэффективности и энергосбережения? Возможно ли внедрить лучшие европейские практики энергопотребления в контексте украинских реалий? Эти и другие вопросы обсудят гости дискуссионного клуба.

Спикеры:

— Василий Жердецкий, советник председателя Винницкой ОГА по вопросам транспорта, связи и энергетики, эксперт по вопросам энергетики ОО «Научное объединение» Институт глобальных трансформаций »;

— Ирина Головашенко, руководитель Информационного центра ЕС в Украине при Винницком национальном техническом университете;

— Евгений Дидиченко, директор подразделения Юго-Западная электроэнергетическая система предприятия Укрэнерго;

— Сергей Шакалов, директор Винницкой инжиниринговой компании «Подольский Энергоконсалтинг»;

— Петр Лежнюк, профессор Винницкого национального технического университета, заведующий кафедрой электрических станций и систем.

Для участия в дискуссионном клубе, зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке: http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs

Дискуссионный клуб проводится в рамках информационного проекта «ЕС выбор молодого поколения Украины», который направлен на распространение информации о ЕС и процессы евроинтеграции Украины. В этом году особое внимание будет уделено темам энергоэффективности и энергосбережения.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (044) 425 77 09 или пишите на e-mail ask@euroquiz.org.ua.

Проект «ЕС выбор молодого поколения Украины» является инициативой и финансируется Представительством Европейского Союза в Украине, исполнителем проекта выступает ОО «Фонд» Открытое общество «. Партнерами проекта являются Министерство образования и науки Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

Источник – http://euroquiz.org.ua/discussion-clubs/view/137

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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