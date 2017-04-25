В Украине будет введена европейская система мониторинга и отчетности парниковых газов

Минприроды при поддержке Всемирного Банка, сейчас ведет активную работу по внедрению эффективной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в Украине (МОВ). Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время рабочей встречи, посвященной вопросам выполнения международных обязательств Украины по изменению климата и внедрение рыночных механизмов в соответствии с Директивой 2003/87 / ЕС о внедрении системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Он отметил, что для начала в Украине должна быть создана качественная система мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов, которая позволила бы определить реальные объемы выбросов парниковых газов и стала бы основой для создания национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

«Национальная система торговли квотами на выбросы парниковых газов станет для Украины абсолютно новым инструментом реализации государственной политики в сфере изменения климата. Поэтому для нас важна международная поддержка и опыт других стран по внедрению национального рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов. Это европейские принципы реализации климатической политики», — пояснил Семерак.

В то же время он подчеркнул, что без надлежащей системы мониторинга парниковых газов в Украине вряд ли удастся создать настоящий национальный рынок торговли квотами. Поэтому Минприроды сейчас разрабатывает пакет правовых, методологических и технических решений, необходимых для внедрения и обеспечения функционирования системы мониторинга и отчетности парниковых газов в соответствии с требованиями европейского законодательства.

«Уже к концу 2017 мы планируем вынести на рассмотрение Правительства и Парламента Закон Украины» О системе мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов «, — рассказал Остап Семерак.

Он предположил, что на создание и реализацию системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в Украине понадобится не более 3 лет. После можно будет говорить о создании национальной системы торговли парниковыми газами.

«Эти меры позволят Украине не только выполнить важные международные обязательства, но и стимулировать модернизацию и повышение энергоэффективности производств, привлечение инвестиций, позволят выйти на региональные и мировой рынки торговли квотами на выбросы парниковых газов», — резюмировал министр.

Справка: на сегодняшний день, такой инструмент по сокращению выбросов парниковых газов, как система торговли квотами на выбросы парниковых газов, применяется на 4 континентах, в том числе этим инструментом охвачено 35 стран, 13 штатов или провинций и семь городов, где в сумме создается 40% мирового ВВП, а ежегодные объемы торговли превышают 6 млрд. тонн СО2 — эквивалента.

Источник – http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/6112-ostap-semerak-v-ukraini-bude-zaprovadzheno-ievropeisku-systemu-monitorynhu-ta-zvitnosti-parnykovykh-haziv

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