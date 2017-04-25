Децентрализация уже позволила увеличить местные бюджеты, но требует от местной власти максимальной ответственности

Одна из ключевых реформ, которую сейчас проводит Правительство — реформа децентрализации, уже позволила увеличить местные бюджеты на 30-40%, однако вместе с возможностями реформа требует и ответственности. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Ассоциации городов Украины, которое проходит в Харькове.

«Ключевая реформа — децентрализация — требует от нас максимальной ответственности. Бюджеты местные выросли на 30-40%, мы начали формировать самодостаточную основу для объединения территориальных общин по всей стране», — сказал Глава Правительства.

Он напомнил, что процесс передачи полномочий продолжается с 2014 года, и сейчас ситуация существенно изменилась — и на законодательном уровне, и на уровне возможностей местной власти. До 2014 года, отметил Глава Правительства, о децентрализации никто не задумывался, зато полномочия и финансовые ресурсы «варварски отбирались». А в 2014 году, сказал Владимир Гройсман, Президент и первое Правительство Арсения Яценюка заявили о своей готовности поддержать и укрепить регионы.

При этом Премьер-министр отметил, что благодаря децентрализации увеличились не только финансовые возможности регионов. Сейчас расширены и их административные полномочия. И это, по словам Главы Правительства, позволяет создавать на местах прозрачные офисы предоставления административных и социальных услуг в наиболее удобном для граждан формате.

«Мы сбалансировали и ваши полномочия, и ваши финансовые ресурсы. И самое главное, что сейчас вы (регионы) должны стать активными участниками экономического роста. Хочу призвать вас (региональную власть) развивать реальный сектор экономики… Вот в чем моя идеология», — сказал Глава Правительства.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=249937908&cat_id=244843950

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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