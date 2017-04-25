Всеукраинская акция «Открытые диалоги» ко Дню Европы

В День Европы неравнодушных граждан, художников и активистов призывают присоединиться к всеукраинской акции «Открытые диалоги» для формирования европейских ценностей: демократии, верховенства права, культурного разнообразия и прав человека.

Менее чем за месяц, 14 мая, Украина празднует День Европы. В этом году праздник приобретает особое значение, ведь в апреле Европейский Парламент поддержал введение безвизового режима с Украиной. Возможность путешествовать свободно — это шаг взаимоуважения и доверия, важный этап на пути к евроинтеграции, рядом с укреплением культурных и экономических связей, реализации совместных проектов в сфере образования, науки, искусства. Даже если вы не собираетесь отправляться за пределы страны завтра, вас признают носителем европейских ценностей: демократии, верховенства права, соблюдения прав человека — уже сегодня.

Поэтому, так важно отметить символический день событиями в каждом украинском городе, предоставить возможность высказать свои мысли рядовым гражданами Украины. Молодежная организация «СТАН» призывает неравнодушных граждан, общественных активистов, национально-культурные общества, инициативные группы, общественные организации, государственные, образовательные и религиозные учреждения разных регионов Украины присоединиться к проведению всеукраинской акции «Открытые диалоги» в День Европы.

Вместо традиционных танцев и песен инициаторы акции предлагают провести диалоги в общинах по европейским ценностям, правам человека и культурного разнообразия. Сделать это может каждый, организовав мероприятие, ключевым элементом которого станет такой открытый диалог.

Каждый город, организация, учреждение, инициативная группа или отдельный неравнодушный человек, желающий принять участие в «Открытых диалогах» может заполнить регистрационную форму по ссылке. Зарегистрированные события будут обозначены на интерактивной карте всеукраинской акции «Открытые Диалоги» ко Дню Европы и анонсированные в ключевых СМИ. Организаторы уверены, что всеукраинская акция приобретет крупного масштаба благодаря неравнодушным гражданам и будет услышана политиками в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и обществом по всей Европе.

«Украина максимально приблизилась к Объединенной Европе — свободный безвизовое пересечение границы, дешевые самолеты в небе, бум креативных специальностей уже не является фантастикой. С другой стороны, неизвестные политические силы все больше расшатывают ситуацию: об этом свидетельствуют многочисленные акты вандализма на еврейских и польских мемориалах, ксенофобские выступления отдельных политиканов и уже совсем грубый обстрел дома Польского консульства в Луцке из гранатомета несколько недель назад, — говорит председатель правления Молодежной организации «СТАН» Ярослав Минкин. — Именно поэтому мы, низовые общественные активисты, считаем, что кроме инфраструктурных изменений наша страна нуждается в коренных изменениях в сознании».

Традиционно в День Европы происходят десятки мероприятий. К сожалению, лишь немногие из них направлены на формирование европейских ценностей в обществе, воспитание уважения к культурному разнообразию и правах человека. Организаторы призывают неравнодушных граждан превращать собственные населенные пункты на площадки для диалога и проводить выставки, живые библиотеки, перфомансы, форум — театральные постановки, кинопоказы и дискуссии. Каждый сам волен выбирать форму выражения собственных идей. Даже просто пообщавшись с близкими и друзьями о европейских ценностях, человек способен сдвинуть Украину на целый шаг вперед к большой дружной семье стран ЕС.

«Мы надеемся, что все неравнодушные граждане, которые присоединятся к всеукраинской акции «Открытые диалоги» в День Европы смогут получить информационные материалы от Представительства Европейского Союза в Украине и экспертную поддержку от экспертов Украинской Национальной Платформы ФГС ВП, а участники воркшопа или выпускники предыдущих программ «состояние» смогу присоединиться к мероприятиям в населенных пунктах и ​​помочь с их организацией.

Значительно легче говорить о европейских ценностях, находясь в городе, но не менее важно делать это в деревне. Поэтому первое мероприятие в рамках проекта «Открытые диалоги» наша команда проведет в маленьком селе Бабин Косовского района Ивано-Франковской области, где будет организован воркшоп для общественных активистов и экспертов по евроинтеграции, — объясняет менеджер организации «СТАН» Олеся Архипова ».

Проект «Открытые диалоги: предоставление слова потенциально активным гражданам для усиления участия низовой общественности в реализации евроинтеграционных реформ в Украине» реализует Молодежная организация «СТАН» в рамках конкурса «Общественная синергия: усиление участия общественности в евроинтеграционных реформах» при поддержке Международного фонда «Возрождение» и Европейского Союза. Целью проекта является осознанное движение в Европу, осуществляемой на уровне общества: регионов, городов, сообществ, отдельных граждан.

С вопросами и предложениями обращайтесь к организаторам по электронной почте: (stan.art.group@gmail.com) или по телефонам.

Председатель правления молодежной организации «СТАН» Ярослав Минкин +380953495325;

Источник – http://gurt.org.ua/news/events/38104/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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