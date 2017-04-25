Украина готовится запустить земельную и пенсионную реформы

В следующие месяц-два в Украине заработают земельная и пенсионная реформы. Такими прогнозами поделился министр финансов Украины Александр Данилюк в эксклюзивном интервью «Голосу Америки».

Украинское правительство надеется на рост украинской экономики к концу года на 2%, — заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона. И самым большим толчком для этого будет начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне уже в ближайшее время. Через один-два месяца, — прогнозирует министр.

«У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и единым пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать», — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Накануне вице-премьер-министр Украины Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена относительно пенсионной реформы. Статью назвал «бредом», а представителя МВФ – «ужасным непрофессионалом».

Коллега Розенко министр Данилюк назвал это личной позицией вице-премьера. Он убеждает, что между украинским правительством и МВФ отсутствуют недоразумение.

«МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы», — говорит Данилюк. «Если есть отдельное мнение у вице-премьер-министра Розенко, это его позиция. Конечно, мы будем исходить из того, что должна быть общая позиция всех членов правительства. Чего мы не будем принимать как правительство, это компромиссам, которые не дают результатов», — добавляет он.

Украинское правительство выбирает те модели реформ, которые считает справедливыми, а МВФ не навязывает Украине никаких условий, — убеждает чиновник. Оппонент земельной реформы в Украине Юлия Тимошенко накануне заявила о намерении провести референдум о снятии моратория на разрешение продавать землю сельскохозяйственного назначения крупным корпорациям и иностранцам. Министр финансов, выступая перед американскими экспертами, назвал эту идею популизмом.

«Я не удивлен. И меня это не волнует. Популисты всегда будут стараться играть свои игры. Мы знаем, то что мы делаем, это правильно для экономики. Люди такие как она ответственны за то состояние государства, в котором мы сейчас находимся. Через нее мы были зависимы от России столько лет через газ. Через нее некоторые реформы, которые могли быть воплощены много лет назад, до сих пор не сдвинулись с места. Популисты делают свое, а мы должны свои задачи, которые должны выполнить», — говорит Данилюк.

Проведение пенсионной и земельной реформ в Украине – среди требований Международного валютного фонда для Украины выделения ей следующего транша кредита. По словам министра Данилюка, пенсионная реформа практически согласована с экспертами МВФ, несколько вопросов остаются открытыми по земельной реформе.

Источник – https://euroua.com/reformy/10191-ukraina-gotovitsya-zapustit-zemelnuyu-i-pensionnuyu-reformy

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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