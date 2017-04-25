В ЕС связали продление санкций с уменьшением военного присутствия РФ

Внешнеполитическая активность современной Российской Федерации — стратегический вызов и угроза всему Черноморскому региону. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

«Российская Федерация сегодня представляет собой основной стратегический вызов и является основной угрозой в Черноморском регионе… Следует ввести долгосрочные санкции по отношению к России, с тем, чтобы уменьшить ее военное присутствие», — сказал он в ходе международного круглого стола «Глобальная стратегия ЕС: роль, место и вклад Украины».

Посол ЕС заверил, что одним из приоритетов внешней политики Евросоюза в сферах безопасности и экономики является партнерство с Украиной.

Ранее сообщалось, что по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Россия на 5,9% увеличила расходы на вооружение, таким образом заняв третье место в мире. В отчете говорится, что военные затраты в РФ в прошлом году составили 69,2 миллиарда долларов.

Источник – http://novosti.dn.ua/news/269488-v-es-svyazaly-prodlenye-sankcyy-s-umenshenyem-voennogo-prysutstvyya-rf

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.