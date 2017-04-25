Требования ЕС для безвизовых поездок

Общественная организация «Европа без границ» проанализировала Шенгенский кодекс и выделила главные условия для прибывания украинцев в ЕС.

В первую очередь необходимо иметь загранпаспорт с визой или биометрический паспорт. С ними можно находиться в Европе не более 90 дней. Виза будет действительна в течение полугода с момента первого дня въезда.

Некоторым украинцам могут запретить въезд в страны Евросоюза. Речь идет о гражданах, которые были признаны виновными в преступления на территории ЕС. Подозреваемых в совершении тяжкого уголовного преступлени или тех, кто был выслан из Евросоюза.