Глава Европарламента: ЕС оставляет для Великобритании двери открытыми

Глава Европейского парламента Антонио Тажани заверил британцев, что ЕС оставляет двери открытыми, если по результатам выборов 8 июня Великобритания решит отказаться от «Брекзита».

«Если Великобритания решит остаться в составе ЕС, мы будем только рады», — заявил глава Европарламента в интервью The Guardian. При этом Антонио Тажани, приехавший в Лондон для встречи с британским премьер-министром, заявил, что окончательное решение должны принять 27 страны-членов ЕС.

Сама Тереза Мэй в конце марта отклонила такую возможность, заявив, что «шага назад не будет». Во вторник глава правительства сообщила о внеочередных выборах, которые пройдут 8 июня. Таким образом, Тереза Мэй рассчитывает усилить парламентское большинство в свете переговоров по выходу из состава ЕС. По последним данным соцопросов, консерваторы опережают лейбористов на 20 процентных пункта. В то время, как 48% британцев высказались за «Брекзит», либерал-демократы и шотландские националисты надеются привлечь голоса сторонников ЕС.

Антонио Тажани подчеркнул, что у выходцев из стран ЕС должны быть в Великобритании те же права, что у них были до «Брекзита». «Важно сделать так, чтобы выход из состава ЕС не сказался негативно на жизни этих людей», — заявил глава Европарламента, назвав этот вопрос приоритетным.

Судьба граждан стран ЕС в Великобритании является одним из спорных пунктов переговоров. Сторонники «Брекзита», в частности, выступали за резкое ограничение количества мигрантов.

Источник – http://ru.rfi.fr/evropa/20170421-glava-evroparlamenta-es-ostavlyaet-dlya-velikobritanii-dveri-otkrytymi

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