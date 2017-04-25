Послы ЕС в среду рассмотрят вопрос безвиза для Украины

Вопрос о предоставлении безвизового режима для Украины 26 апреля будет рассмотрен на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER).

Соответствующая повестка дня встречи опубликована на сайте Совета ЕС и Европейского совета.

В частности, в перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать 26 апреля, указан «регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина)».

После того как украинский безвиз поддержат послы Евросоюза, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая.

После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Как сообщалось, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая.

Источник – http://investigator.org.ua/news-2/197298/

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