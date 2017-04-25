Экономический рост европейских избирателей больше не интересует

Ученые и политологи не всегда приходят к согласию. Однако, когда дело касается прогнозирования результатов выборов, оба лагеря считают самым надежным оракулом экономику.

Многочисленные исследования выявили большую зависимость между ростом ВВП и поведением электората. Отвечают чиновники за экономику или нет, но она отвечает за то, переизберут ли их.

Исследование, проведенное доцентом Университета Монреаля Рут Дассонвиль и профессором политологии из Университета Айовы Майклом Льюисом-Беком, четко показывает, связь там есть на самом деле. Ученые проанализировали экономические показатели и выборы в 31 европейской стране с 1952 по 2013 год. Проверив другие факторы, как количество партий на выборах, они установили такую зависимость: рост ВВП на 1% ведет к увеличению поддержки действующего правительства почти на три четверти процентного пункта.

Но сейчас все меняется. Сегодня меньше избирателей принадлежит к политическим партиям, из-за чего предсказать результаты голосования становится все труднее. После 2008 года действующие правительства в среднем между выборами теряют семь процентных пунктов поддержки, а в 1980-х теряли только три.

Можно было бы подумать, что с увеличением количества избирателей, которые свободно голосуют за партии, должен вырасти и вес объективных инструментов анализа, таких как экономические показатели. Зато наблюдается обратное. Обновив данные Дассонвиль и Льюиса-Бека, The Economist проанализировал выборы в странах Западной Европы в послевоенный период. До финансового кризиса связь между ростом ВВП и поведением избирателей был. После кризиса мы не смогли его проследить.

Избиратели начали чрезвычайно неприязненно относиться ко властным партиям, поддержка которых падает независимо от успехов экономики. С 2008-го действующие правительства теряли голоса в межвыборный период на 29 из 35 выборов. Через семь лет после начала кризиса евро экономика европейских стран наконец-то стала поправляться. Но если чиновники думают, что появление денег в карманах избирателей сохранит им власть, то их ждет неприятный сюрприз.

Источник – https://euroua.com/europe/10209-ekonomicheskij-rost-evropejskikh-izbiratelej-bolshe-ne-interesuet

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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