Остап Семерак: «Украина разрабатывает Морскую стратегию в соответствии с требованиями ЕС»

Украина начала внедрение современной европейской системы морского экологического мониторинга и разрабатывает новую Морскую стратегию, основанную на европейских принципах. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Он пояснил, что Украина согласно Соглашению об ассоциации с ЕС обязалась формировать государственную политику по охране морской среды на европейских принципах.

«Рамочная Директива Европейского Союза о Морской Стратегии определяет задачи экологической политики страны относительно моря. Украина согласно Соглашению об ассоциации с ЕС обязалась до 2021 года имплементировать этот документ в полном объеме. Сейчас Минприроды работает над выработкой новой государственной политики по охране морской среды в соответствии с европейскими подходами», — пояснил Семерак.

По словам Министра экологии и природных ресурсов, в соответствии с Рамочной директивой о Морской стратегии обозначен непосредственный стандарт или эталон для морской среды — Хорошее Экологическое Состояние (ХЭС),

который определяется по 11 -ти так называемым «дескрипторам хорошего экологического состояния» и более 60-ти показателями с поэтапным подходом для достижения поставленных целей в течение 6 лет.

«Сейчас мы даже немного опережаем ожидаемый график имплементации Морской Директивы ЕС. Мы уже подготовили проект будущего Постановления Правительства о Морской Стратегии и разработали аннотированную структуру будущей Морской Стратегии», — рассказал Остап Семерак и призвал экологическую общественность принять активное участие в разработке Морской Стратегии страны.

Министр также отметил активную помощь ЕС в имплементации европейских стандартов в охране и сохранении состояния акватории Черного моря. В частности, группой международных экологов в рамках проекта «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (ЕМБЛАС-II) уже выполнен Национальный пилотный мониторинг в украинских водах и проведены Совместные украинского-грузинские исследования открытого моря.

Источник – http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/6099-ostap-semerak-ukraina-rozrobliaie-morsku-stratehiiu-vidpovidno-do-vymoh-yes

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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