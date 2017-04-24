Педагогическое образование и стандарты образования — 2 направления, по которым МОН хочет сотрудничать с Финляндией

Министерство образования и науки Украины видит 2 приоритетных направления сотрудничества с финским правительством в рамках реформы среднего образования — изменение педагогического образования (общая подготовка учителей) и экспертная оценка новых стандартов образования. Такие желаемые направления сотрудничества очертила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время общения с финскими.

Встреча состоялась в рамках подготовки совместного Украино-Финского проекта, направленного на обеспечение реформирования системы среднего образования в Украине.

«Мы понимаем, что учителя и их качественная подготовка — ключевой фактор, который решает, успешная будет система образования или нет. И при реформировании финской системы особый упор делался именно на подготовке педагогов, поэтому мы ожидаем, что именно такой формат будет наиболее успешным », — отметила Лилия Гриневич.

По оценке стандартов образования, Министр подчеркнула, что сейчас МОН почти закончило работу над новым стандартом для начальной школы, согласно которому будут готовиться учебные программы и материалы для 1-4 классов Новой Украинской Школы.

«Нам нужна экспертная оценка этого стандарта, учебных программ, созданных на его базе, и тех основополагающих подходов, которые мы в них закладываем. Очень важно, чтобы стандарт был качественно подготовлен, ведь от него зависит дальнейшая подготовка других документов», — добавила министр.

Финские эксперты по образованию — Раиса Венелейнен и Кирхе Линдроос — отметили, что основные идеи Новой Украинской Школы основываются на тех идеях реформирования, о которых сейчас говорит весь мир.

«Мы уверены, что наше продуктивное сотрудничество принесет хорошие результаты не только для Украины, но и для Финляндии. Ведь чем больше историй успеха в реформе образования, тем больше мы имеем возможностей учиться друг у друга. Хочу отметить, что мы детально изучили документы, описывающие вашу реформу. Должен сказать, что это очень амбициозный план, но именно это будущее для образования », — сообщила Раиса Венелейнен.

Министр подробно ответила на все вопросы экспертов, касающиеся работы украинской системы образования. Речь шла и о роли институтов последипломного образования, и о роли университетов, и об основных изменениях в администрировании отрасли.

Источник – http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/04/18/pedagogichna-osvita-ta-osvitni-standarti-%E2%80%93-2-napryamki,-za-yakimi-mon-xoche-spivpraczyuvati-z-finlyandieyu/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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