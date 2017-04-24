В Чернигове спасатели встретились с делегацией Консультативной Миссии Евросоюза

21 апреля в Чернигове в областном Управлении ДСНС Украины состоялась рабочая встреча руководства оперативно-спасательного гарнизона с делегацией Консультативной Миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине.

Целью визита было осуществление более детального анализа ситуации с безопасностью на Черниговщине, проведение оценки рисков с целью определения степени возможных угроз для экспертов Европейского Союза во время их пребывания на Черниговщине в случае введения и выполнения локальных проектов ЕС в области реформирования сектора гражданской безопасности в регионе, возможны техногенные, а также природные угрозы в разные времена года, наличие оборудованных мест для временного укрытия в случае возникновения катастроф, определение перечня пригодных мест (гостиниц) для временного проживания представителей ЕС в г. Чернигове на период выполнения ими служебных обязанностей с точки зрения пожарной безопасности, наличия и доступности по своевременного реагирования спасательных служб в случае необходимости, транспортировки в учреждения оказания медицинской помощи и т.д.

Как отметили эксперт-аналитик по вопросам безопасности Департамента безопасности Консультативной Миссии ЕС в Украине Томас Де Риддер и специалист по региональному сотрудничеству оперативный офицер Департамента безопасности Консультативного Миссии ЕС в Украине Олег Пинский, на основании полученных результатов будут разработаны рекомендации соответствующим органам ЕС для лучшего реагирования на потребности украинских партнеров в реализации реформ.

В свою очередь первый заместитель начальника Управления ДСНС Украины в Черниговской области Дмитрий Бескостий охарактеризовал состояние техногенной безопасности в области, рассказал о задачах, стоящих перед пожарно-спасательными подразделениями, их материально-техническое обеспечение, назвал основные причины происшествий и меры, принимаемые для их предупреждения и ликвидации. «Общее состояние техногенной безопасности области обусловлен наличием на ее территории потенциально опасных объектов и объектов повышенной опасности, использующих в технологическом процессе химически, взрыво- и пожароопасные вещества», — отметил Д. Бескостий.

Кроме того, в ходе встречи Дмитрий Бескостий охарактеризовал состояние обеспечения пожарной и техногенной безопасности в регионе. В частности, представителей миссии интересовали вопросы обезвреживания взрывоопасных предметов, сотрудничества по этому вопросу спасателей и правоохранительных органов, привлечение аварийных служб при ликвидации пожаров и аварий в экологических системах и на опасных объектах. «Подразделениями и областным управлением оперативно-спасательной службы налажено тесное сотрудничество с органами исполнительной власти и всеми субъектами реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и событий, в том числе и трансграничного характера. Мы готовы к выполнению задач по назначению, ведь отрабатываем указанные выше вопросы во время совместных практических учений и тренировок », — отметил Д. Бескостий.

В конце встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности на Черниговщине. Представители Миссии выразили украинским спасателям слова благодарности за их открытость и готовность к диалогу.

Источник – http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/60953.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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