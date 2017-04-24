Президент вручил Элмару Броку орден Ярослава Мудрого

Глава государства вручил Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Элмара Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности Председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента, особо отметив его помощь во время Революции Достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и поддержку в процессе предоставления украинцам безвизового режима с ЕС, а также в усилении демократических институтов в Украине.

Элмар Брок отметил прогресс, который осуществила Украина на пути внутренних трансформаций за последние годы. «Успешная Украина важна для всего Европейского континента. Успех Украины будет означать конец планов Путина», — сказал он.

Во время встречи собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и продолжения реформ в Украине.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vruchiv-elmaru-broku-orden-yaroslava-mudrogo-41074

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